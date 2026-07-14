KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистон эркаклар жамоаси таэквондо бўйича жаҳон кубогида кумуш медални қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform – Бугун Жанубий Кореянинг Чунчон шаҳрида бўлиб ўтаётган WТ таэквондо бўйича жамоавий жаҳон кубоги медаль совриндорлари эълон қилинди, деб хабар беради ҚР Туризм ва спорт вазирлиги Спортни ривожлантириш бошқармаси матбуот хизмати.

    в
    Фото: Халықаралық таеквондо федерациясы

    Эркаклар ўртасида Қозоғистон терма жамоаси финалга чиқди ва ҳал қилувчи баҳсда Хитой билан куч синашишди. Ўйин рақиб фойдасига 0:2 ҳисобида якунланди.

    Терма жамоа сафида Мақсат Оринбасар, Абдураҳмон Марипов, Ануар Муҳаметкаримов, Батирхон Кусетов куч синашишди.

    Мусобақа давомида Қозоғистон чорак финалда Марокашни (2:0), кейин эса Россияни (2:1) мағлуб этди.

    Шуни таъкидлаш жоизки, жамоавий жаҳон чемпионати учун 10 та мамлакатдан 80 та даянг устаси тўпланди.

    Жаҳон кубоги Таэквондо Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф