Қозоғистон энг кучли паспортлар рейтингида Марказий Осиёда етакчи
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон паспорти Global Passport Index 2026 рейтингида Марказий Осиё мамлакатлари орасида биринчи ўринни эгаллади. Республика умумий рейтингда 109-ўринни эгаллади ва минтақадаги барча қўшни давлатлардан олдинда, деб хабар беради Kazinform.
Қозоғистон Мальдив ороллари ва Беларусь ўртасида жойлашган. Таққослаш учун, Ўзбекистон — 123-ўринни, Қирғизистон — 127-ўринни, Тожикистон — 140-ўринни ва Туркманистон 144-ўринни эгаллади.
Тадқиқотга кўра, Қозоғистон фуқаролари 48 та мамлакатга визасиз ташриф буюришлари мумкин. Хитой, Беларусь, Тожикистон, Ўзбекистон ва Андорра каби бошқа бир қатор йўналишлар ҳам соддалаштирилган кириш тартиблари ёки келишда виза олиш имкониятларини таклиф этади.
Бундан ташқари, қозоғистонликлар АҚШ, Буюк Британия, Германия, Франция ва Япония каби тахминан 85 та мамлакатга саёҳат қилиш учун виза олишлари шарт.
Рейтинг муаллифлари нафақат мавжуд саёҳат йўналишлари сонини, балки "фуқароликнинг кучи"га таъсир қилувчи бошқа кўрсаткичларни ҳам баҳолайдилар: инвестиция жозибадорлиги ва ҳаёт сифати.
Ушбу мезонларга кўра, Қозоғистон кенгайтирилган мобиллик индексида 112-ўринни, Инвестиция индексида 61-ўринни ва ҳаёт сифати индексида 112-ўринни эгаллади. Мамлакатнинг энг кучли кўрсаткичи инвестиция компоненти бўлди.
Global Passport Index 2026 197 мамлакат ва ҳудудларни ўз ичига олади. Рейтинг 14 та кўрсаткичга асосланган бўлиб, улар уч тоифага бўлинган: халқаро мобиллик, инвестиция жозибадорлиги ва ҳаёт сифати.
Швеция глобал рейтингда биринчи ўринни эгаллади. Швейцария, Финляндия, Германия, шунингдек, Дания ва Нидерландия ҳам бир хил позицияни эгаллаб, биринчи бешликка кирди.
Қозоғистон паспорт мустаҳкамлиги бўйича Марказий Осиёда етакчи бўлиб қолмоқда, халқаро алоқаларнинг кенгайиши ва мамлакатнинг ўсиб бораётган инвестиция салоҳияти шароитида ўз мавқеини сақлаб қолди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон паспорти халқаро рейтингда 57-ўринни эгаллагани ҳақида хабар берган эдик.