Қозоғистондаги энергетика объектлари қиш мавсумига тайёрми
ASTANА. Кazinform — Қиш мавсумига тайёргарлик доирасида Қозоғистондаги иссиқлик электр марказлариларида режали таъмирлаш ишлари олиб борилмоқда. 2026 йилда мамлакат бўйлаб 9 та энергия блоки, 55 та қозонхона ва 51 та турбинани капитал таъмирлаш режалаштирилган.
Энергетика объектларидаги ишлар тасдиқланган жадвалга мувофиқ амалга оширилмоқда. Ҳукумат матбуот хизмати хабар беришича, баъзи иссиқлик электр станцияларида таъмирлаш ишлари давомида илгари аниқланмаган яширин нуқсонлар аниқланган ва уларни бартараф этиш ишлари олиб борилмоқда.
Ҳозирда иккита энергия блоки тўлиқ тайёр, яна иккита энергия блокида таъмирлаш ишлари давом этмоқда. Бундан ташқари, 13 та қозонхонада капитал таъмирлаш ишлари якунланди, 27 та қозонхонада ишлар олиб борилмоқда. 8 та турбина ишга туширилди ва 16 та турбина таъмирлаш босқичида.
— Бундан ташқари, 500 дан ортиқ ёрдамчи ускуналарни қамраб олган режали таъмирлаш ишлари ҳам олиб борилмоқда, — дейилади хабарда.
Шунингдек, электр узатиш линиялари ва иссиқлик магистралларини модернизация қилиш ишлари олиб борилмоқда. Ҳозирда қарийб 6,3 минг километр электр узатиш линиялари, 135 та нимстанция ва 1253 та тақсимлаш пунктлари таъмирланди.
Йил охирига қадар 17 минг километрдан ортиқ электр узатиш линиялари ва 3,4 мингдан ортиқ тақсимлаш пунктларини модернизация қилиш режалаштирилган.
— Республика бўйлаб режалаштирилган 377 километрлик иситиш тармоқларидан 65 километри фойдаланишга тайёр. Ҳозирда яна 278 километрлик иситиш тармоқларида ишлар фаол давом этмоқда. Барча таъмирлаш ишлари белгиланган жадвалга мувофиқ амалга оширилмоқда, ҳеч қандай кечикишлар йўқ, — деб хабар берди Ҳукумат матбуот хизмати.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистондаги бешта иситиш объекти алоҳида назорат остида.