Қозоғистондаги бешта иситиш объекти алоҳида назорат остида
ASTANА. Кazinform — 2026-2027 йилги иситиш мавсумига тайёргарлик давом этмоқда. Бу йил энергетика объектлари эгалари электр станцияларини таъмирлаш учун 384 миллиард тенге ажратдилар. Бу ўтган йилга нисбатан 9 фоизга кўп.
Ҳукумат матбуот хизматининг маълумотларига кўра, маблағлар электр энергияси тарифлари ҳисобидан шакллантирилади. Ҳар бир станция мустақил равишда энг эскирган, аввал таъмирлашга муҳтож бўлган ҳудудларни аниқлайди ва таъмирлаш ишларини амалга оширади.
2025-2026 йилги иситиш мавсумига тайёргарлик кўриш доирасида энергетика инфратузилмасини модернизация қилишга ҳам катта маблағ йўналтирилди. 2025 йилда электр станцияларини таъмирлашга 348 миллиард тенге сарфланди. Бу 2024 йилга нисбатан 6 фоизга кўп. Бундан ташқари, иситиш тармоқларини модернизация қилиш учун 129 миллиард тенге ажратилди, бу йилга нисбатан 16 фоизга кўп.
Амалга оширилган ишлар доирасида электр станцияларидаги 10 та энергия блоки, 63 та қозонхона ва 39 та турбина капитал таъмирланди. Электр тармоқларидаги 17 минг километр электр узатиш линиялари ва 420 та нимтанция янгиланди, шунингдек, 323 километр эскирган иситиш тармоқлари алмаштирилди.
Натижада энергия инфратузилмасининг ишончлилиги ошди ва ускуналарнинг эскириш даражаси пасайди. Электр станцияларидаги эскириш даражаси 53% га, иситиш тармоқларида 50% га ва электр тармоқлари объектларида 66,2% га камайди.
2025 йил декабрь ойидаги энг юқори юкланиш даврида энергия тизими қиш даври эҳтиёжларини қондириш учун 17,3 ГВт энергия ишлаб чиқарди. Бунинг натижасида турар жой биноларида ҳарорат режимини бузиш ҳолатлари уч бараварга камайди: 65 тадан 21 тагача. Шу билан бирга, электр станцияларидаги технологик қоидабузарликлар сони 15% га ва электр тармоқларидаги носозликлар 12% га камайди.
Яқинлашиб келаётган иситиш мавсумига тайёргарлик кўриш доирасида юқори хавфли объектлар алоҳида назорат остида. Ҳозирда "қизил" зонада бешта иссиқлик электр станцияси мавжуд: Семей, Орал ва Тараз шаҳарларидаги иссиқлик электр станциялари, Ақтаудаги 2-ИЭС ва Темиртаудаги 1-ГРЭС.
Йил охирига бориб, электр станцияларидаги ускуналарнинг ўртача эскиришини 52% гача камайтириш режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, Тоқаев Ҳукуматга ижтимоий ва инфратузилма объектлари қурилишини жадаллаштиришни топширди.