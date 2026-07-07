Қозоғистон электр тизимини бошқаришда сунъий интеллект қўлланила бошланди
ASTANA. Kazinform — Сунъий интеллект агентлари Қозоғистоннинг ягона электр тизимини бошқаришда ёрдам бермоқда, деб хабар беради ҚР Энергетика вазирлиги матбуот хизмати.
«KEGOC» АЖ Энергетика вазирлигининг энергетика секторини рақамли ўзгартиришга қаратилган саъй-ҳаракатлари доирасида маъмурий жараёнлар билан бир қаторда ишлаб чиқаришни бошқариш тизимига сунъий интеллектни босқичма-босқич жорий этмоқда.
Қозоғистон Миллий электр тармоғини бошқарадиган компания учун сунъий интеллект кундалик техник, молиявий ва бошқарув маълумотларини қайта ишлашни тезлаштириш ва иш самарадорлигини ошириш учун муҳим воситага айланиб бормоқда.
Сунъий интеллектни жорий этишнинг асосий мақсади - такрорланувчи вазифаларни автоматлаштириш, таҳлил сифатини яхшилаш ва ходимларнинг вақтини бошқарув қарорларини қабул қилишга йўналтиришдир.
Қозоғистонда 2026 йилни рақамлаштириш ва сунъий интеллект йили деб эълон қилиниши муносабати билан «KEGOC» барча ташаббусларини ягона дастурга бирлаштирди. Дастур корпоратив хизматлар, ишлаб чиқариш фаолияти, электрон ҳужжатларни бошқариш ва узоқ муддатли рақамли ечимларни қамраб олувчи 35 та лойиҳани ўз ичига олади.
Бугунги кунда компания меҳнатни муҳофаза қилиш ва хавфсизлик (HSE), PR ва ташқи коммуникациялар, ходимларни танлаш ва ички меъёрий ҳужжатлар соҳаларида бир нечта сунъий интеллект агентларидан фойдаланади.
Ушбу рақамли ёрдамчилар корпоратив билим базаси билан ишлайди, бу уларга керакли маълумотларни қидириш ва таҳлил қилиш, ҳужжатлар ва материалларни тайёрлаш, шунингдек, ходимлар ва маъмурий протседураларни қўллаб-қувватлаш имконини беради. Бунинг ёрдамида илгари қўлда бажарилган кўплаб вазифалар автоматлаштирилмоқда.
Яқин келажакда компания молиявий таҳлил учун янги СИ агентини ишга туширишни режалаштирмоқда. Бу молиявий назорат, маълумотларни таҳлил қилиш ва ҳисоботларни тезлаштириш имконини беради.