Қозоғистон дунёнинг энг тинч 50 та давлати қаторига кирди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон 2026 йилги Глобал тинчлик индексида (Global Peace Index) 44-ўринни эгаллаб, ўтган йилга нисбатан бир йўла 5 поғонага юқорилади, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Янги рейтинг Иқтисодиёт ва тинчлик институти (IEP) томонидан эълон қилинди. Мутахассислар 163 та мустақил давлатни жиноятчилик даражаси, ички можаролар, жамоат хавфсизлиги ва ҳарбийлашув даражаси каби 23 мезон асосида баҳоладилар.
Қозоғистоннинг тинчлик индекси 1,771 ни ташкил этиб, мамлакатга дунёнинг энг тинчпарвар 50 та давлати қаторига кириш имконини берди.
Марказий Осиё давлатлари орасида Қозоғистондан юқори ўринни фақат Ўзбекистон эгаллади. Ўзбекистон 1,726 индекс билан 37-ўринни эгаллаган ва бир йўла 10 поғонага кўтарилди.
Қозоғистондан кейин Тожикистон — 47-ўрин (1,799), Қирғизистон — 61-ўрин (1,853) ва Туркманистон — 66-ўринни (1,903) эгаллади.
Собиқ иттифоқ давлатлари орасида энг катта ўсишни Арманистон намоён қилди. Мамлакат 21 поғонага кўтарилиб, 51-ўринни эгаллади ва минтақада динамика бўйича энг яхши натижани қайд этди.
2026 йилги жаҳон рейтингида биринчи ўринларни Исландия (1,161), Янги Зеландия (1,343) ва Швейцария (1,363) эгаллади. Рўйхатнинг қуйи қисмида эса Украина (160-ўрин) ва Россия (163-ўрин) жой олди.