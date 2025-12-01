Қозоғистон доннинг янги ҳосилидан 3,1 миллион тонна экспорт қилди
ASTANA. Kazinform - ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маълумотларига кўра, Қозоғистондан Ўзбекистонга ғалла етказиб бериш ҳажми ошгани кузатилди, дея хабар беради Kazinform.
«Қазақстан темір жолы» МК маълумотларига кўра, 2025 йил сентябрь ойидан 27 ноябрга қадар 3,1 миллион тонна ғалла экспорт қилинган. Таққослаш учун, ўтган йилнинг шу даврида 2,7 миллион тонна экспорт қилинган.
Қозоғистон донини Ўзбекистонга етказиб бериш ҳажми 32,8 фоизга (1 066 минг тоннадан 1 416 минг тоннага), Қирғизистонга икки баробарга (44 минг тоннадан 90 минг тоннага), Афғонистонга 28,8 фоизга (139 минг тоннадан 179 минг тоннагача) ўсиши кузатилди.
Аввал хабар қилинганидек, Қозоғистон Ҳукумати ғалла экспортини қўллаб-қувватлаш учун қўшимча етти миллиард тенге ажратди. Маблағлар жорий транспорт харажатларини субсидиялаш дастури бўйича давлат мажбуриятларини тўлиқ қоплаш, шунингдек, устувор ташқи бозорларга жўнатишни янада рағбатлантиришга йўналтирилади.
Юқори ғалла ҳосили ва чет эллик харидорларнинг Қозоғистон донига бўлган талаби ортиб бораётганини ҳисобга олганда, қўшимча молиялаштириш зарурлиги маълум бўлди.
Жорий йилда транспорт харажатларини субсидиялаш учун Ҳукумат захирасидан 31 миллиард тенге ажратилган. Бу маблағлар Қозоғистон маҳсулотларини янги экспорт йўналишларига олиб чиқиш имконини берди.