Қозоғистон давлатлараро ҳамкорликни ривожлантириш учун катта саъй-ҳаракатларни амалга оширмоқда — эксперт
ASTANА. Кazinfoprm — Швейцария тараққиёт ва ҳамкорлик агентлигининг Марказий Осиёдаги Blue Peace лойиҳаси раҳбари Александр Николаенко Сув ресурслари ва ирригация вазирлигининг сув дипломатияси соҳасидаги фаолиятини юқори баҳолади. Бу ҳақда ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги хабар берди.
Экспертнинг сўзларига кўра, сўнгги икки йил давомида Қозоғистонда давлатлараро ҳамкорликни ривожлантириш борасида сезиларли саъй-ҳаракатлар амалга оширилмоқда.
— Қозоғистонда Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги ташкил этилганига атиги икки йил бўлган бўлса-да, у мамлакат сув хўжалигини ривожлантириш учун зарур бўлган кўплаб соҳаларни қамраб олган. Улар орасида энг муҳим компонент сув дипломатиясидир. Яъни, Марказий Осиё давлатлари ўртасида мулоқот ва музокаралар жараёнлари учун платформалар яратиш, шунингдек, Қозоғистоннинг сув хўжалиги соҳасида дуч келаётган муаммоларни ҳал қилиш учун манфаатдор шерикларни жалб қилиш. Бу — жуда мураккаб жараён, бироқ охирги икки йил давомида Қозоғистон республика ва аҳолининг сув хавфсизлигини таъминлаш бўйича давлатлараро ҳамкорликни ривожлантиришга катта саъй-ҳаракатларни амалга оширмоқда, — деди Александр Николаенко.
Blue Peace Марказий Осиё лойиҳаси раҳбари Қозоғистон ва Ўзбекистоннинг Сирдарёнинг ўрта ва қуйи оқимидаги ўнта гидроэлектр станциясини автоматлаштириш бўйича қўшма ташаббусини алоҳида таъкидлади.
Экспертнинг фикрича, Сув ресурслари ва ирригация вазирлигининг ташкил этилиши Қозоғистонда сув муаммоларини юқори сиёсий даражага кўтарди ва мамлакат ўз мақсадларини амалга ошириш ниятини кўрсатди. Мисол тариқасида, Александр Николаенко янги Сув кодексининг тайёрланиши ва қабул қилинишини келтирди.
— Қозоғистонда бир неча йиллардан бери Сув кодексини ишлаб чиқиш давом этмоқда. Айнан ушбу вазирликнинг ташкил этилиши лойиҳани Парламент ва бошқа давлат органлари даражасига олиб чиқиш имконини берди, чунки мувофиқлаштириш жуда мураккаб жараёндир. Қозоғистоннинг янги Сув кодексида нафақат мамлакат, балки бутун минтақа учун долзарб, янги ва қизиқарли нормалар мавжуд. Умид қиламизки, бу нормалар Марказий Осиёнинг бошқа давлатларининг қонунчилик базасида ҳам ўз аксини топади, — деди эксперт.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қанат Бозимбаев Қирғизистон ва Ўзбекистонда сув етказиб бериш масалалари юзасидан музокаралар ўтказганлиги ҳақида хабар берган эдик.