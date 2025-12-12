Қозоғистон чорвачилик маҳсулотларини 42 та давлатга экспорт қилиши мумкин
ASTANA. Kazinform — Чорвачилик маҳсулотларини экспорт қилиш бўйича хорижий давлатлар реестрига Қозоғистоннинг 3728 та корхонаси киритилди. Бу ҳақда ҚР Қишлоқ хўжалиги вазири ўринбосари Аманғали Бердалин маълум қилди.
“Бу йил шимоли-ғарбий минтақада оқсим касалликларидан холи ҳудуд мақомини тан олиш учун Бутунжаҳон ҳайвонлар саломатлиги ташкилотига ариза топширилди. Олинган соғлиқни сақлаш ҳолати маҳаллий ишлаб чиқарувчиларга экспорт салоҳиятини ошириш имконини берди. Бу йил 16 та ветеринария сертификати келишиб олинди ва имзоланди, бу эса чорвачилик маҳсулотларини экспорт қилиш учун йўл очади. Жами бўлиб, маҳаллий чорвачилик маҳсулотлари Европа Иттифоқи, Буюк Британия, Ироқ, Эрон, АҚШ, Канада ва бошқа йўналишлар каби 42 та мамлакатга экспорт қилиниши мумкин”, — деди А. Бердалин Сенатда ветеринария хизматлари мавзусини муҳокама қилишга бағишланган Ҳукумат соатида.
Унинг сўзларига кўра, Хитой Халқ Республикаси билан экспорт бўйича протоколлар имзоланди: сўйилган қорамол, музлатилган парранда гўшти, совутилган ва термик қайта ишланган чўчқа гўшти ва ён маҳсулотлар, шунингдек, қайта ишланган қўй ва эчки гўшти.
“Бу йил Хитой Халқ Республикаси томонидан Қозоғистон маҳсулотларини экспорт қилиш имконияти бўйича текширув ўтказилди. Биз текширув натижаларини кутяпмиз”, — деди вазир ўринбосари.
Унинг сўзларига кўра, бугунги кунда 3 728 та Қозоғистон корхонаси хорижий давлатлар реестрига киритилган.
Аввал хабар қилинганидек, Қозоғистонда 9,1 миллион бош қорамол рўйхатга олинган.