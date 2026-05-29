Қозоғистон ChatGPT Edu платформасини жорий этган илк давлатлардан бирига айланди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон 2026 йилда таълим тизими доирасида ChatGPT Edu платформасини жорий этишни бошлаган дунёдаги илк давлатлардан бири бўлди. Бу ҳақда ҚР Фан ва олий таълим вазири ўринбосари Динара Щеглова Марказий коммуникациялар хизматида бўлиб ўтган матбуот анжуманида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, мамлакатимиз олий таълим соҳасида жаҳоннинг энг яхши тажрибаларини босқичма-босқич жорий этмоқда. Ҳозирда OpenAI, NVIDIA, Google, Huawei, Coursera ва ETS билан қўшма лойиҳалар амалга оширилмоқда.
Вазир ўринбосари халқаро миқёсдаги йирик ташаббуслардан бири сифатида Coursera Business to Nation лойиҳасини атади. Бугунги кунда лойиҳада мамлакатнинг 100 та олий таълим муассасаси ва 255 мингдан ортиқ талаба иштирок этмоқда.
Лойиҳа доирасида талабалар 5 миллион соатдан ортиқ таълим олдилар ва 554 мингдан ортиқ халқаро сертификатларга эга бўлдилар. Улардан 109 мингдан ортиғи сунъий интеллект соҳаси бўйича топширилди.
“Қозоғистон Coursera томонидан халқаро миқёсда таълимни рақамли янгиланишда етакчи давлатлардан бири сифатида тан олинган”, — деди Динара Щеглова.
Унинг сўзларига кўра, ChatGPT Edu платформасининг жорий этилиши таълим жараёнида замонавий технологиялардан кенг фойдаланиш ва талабаларнинг рақамли кўникмаларини ривожлантириш имконини беради.