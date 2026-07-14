Қозоғистон бу йил 98 миллион тонна нефть қазиб олишни режалаштирган
ASTANA. Kazinform – Йил бошидан бери мамлакатда нефть қазиб олиш ҳажми 45,7 миллион тоннани ташкил этди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 91,6 фоизга кўп.
Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида Қозоғистон Республикаси Энергетика вазири Ерлан Ақкенженов маълум қилди.
Вазирнинг сўзларига кўра, ҳозирда нефть қазиб олишни кўпайтириш мақсадида йирик ер ости бойликларидан фойдаланувчилар билан музокаралар олиб борилмоқда.
“Қашаған конида илгари камайтирилган қазиб олиш ҳажмини қоплаш учун режалаштирилган профилактик таъмирлаш ишлари кейинга қолдирилди. Бу 2 миллион тоннагача нефть қазиб олиш имконини беради”, – деди Ерлан Ақкенженов.
Вазирнинг сўзларига кўра, бу йилги нефть қазиб олишнинг умумий харажатлари 4,9 миллион тоннадан 3,3 миллион тоннагача қисқартирилди.
“Умуман олганда, бу йилги нефть қазиб олиш 98 миллион тоннани ташкил қилиши кутилмоқда. Ва дастлабки олти ойлик кўрсаткич 8,98 миллион тоннани ташкил этди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 97,9 фоизни ташкил этади”, – деди у.