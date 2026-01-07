17:24, 07 Январь 2026 | GMT +5
Қозоғистон бокс жамоаси Осиё чемпионатига тайёргарликни бошлади
ASTANA. Kazinform — Бокс бўйича Қозоғистоннинг эркаклар терма жамоаси Туркистон вилоятида жорий йилдаги илк ўқув-машғулот йиғинини бошлади. Бу ҳақда Қозоғистон бокс федерацияси маълум қилди.
Ўқув-машғулот йиғини 25 январгача давом этади. Бу март ойида Мўғулистонда бўлиб ўтадиган Осиё чемпионатига тайёргарликнинг биринчи босқичидир.
“Барча ҳудудлардан 50 нафар спортчи йигирма кун давомида жисмоний ва функционал имкониятларини оширишга эътибор қаратади. Шунингдек, улар умумий куч ва чидамлиликни тўплаш ва бўлажак мусобақалар учун зарур юк базасини шакллантириш устида ишлайдилар”, — дейилади хабарда.
Бокс бўйича Осиё чемпионати 28 мартдан 11 апрелгача Мўғулистон пойтахти Улан-Баторда бўлиб ўтади.