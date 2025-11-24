14:39, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистон байдарка ва каноэда эшкак эшиш бўйича Осиё марафонида бешта олтин медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Кеча Гонконгда байдарка ва каноэда эшкак эшиш бўйича Осиё марафони якунланди, дея хабар беради Kazinform ҚР Спорт ва жисмоний тарбия қўмитасига таяниб.
Уч кун давом этган марафонда Қозоғистон терма жамоаси спортчилари 5 та олтин, 1 та кумуш ва 2 та бронза медалини қўлга киритди.
Уларнинг натижалари:
Татьяна Токарницкая (байдарка):
3400 м - 1-ўрин
20 км - 1-ўрин
500 м - 1-ўрин
200 м - 1-ўрин
Тимофей Емельянов (каноэ):
3400 м - 2-ўрин
16 км 800 м - 1-ўрин
500 м - 3-ўрин
200 м - 3-ўрин
Бу йилги марафонда Осиёнинг 13 давлатидан жами 250 нафарга яқин спортчи иштирок этди.