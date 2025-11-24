OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    14:39, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистон байдарка ва каноэда эшкак эшиш бўйича Осиё марафонида бешта олтин медални қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform - Кеча Гонконгда байдарка ва каноэда эшкак эшиш бўйича Осиё марафони якунланди, дея хабар беради Kazinform ҚР Спорт ва жисмоний тарбия қўмитасига таяниб.

    гребля на байдарках и каноэ
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры РК

    Уч кун давом этган марафонда Қозоғистон терма жамоаси спортчилари 5 та олтин, 1 та кумуш ва 2 та бронза медалини қўлга киритди.

    гребля на байдарках и каноэ
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры РК

    Уларнинг натижалари:

    Татьяна Токарницкая (байдарка):

    3400 м - 1-ўрин

    20 км - 1-ўрин

    500 м - 1-ўрин

    200 м - 1-ўрин

    Тимофей Емельянов (каноэ):

    3400 м - 2-ўрин

    16 км 800 м - 1-ўрин

    500 м - 3-ўрин

    200 м - 3-ўрин

    гребля на байдарках и каноэ
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры РК

    Бу йилги марафонда Осиёнинг 13 давлатидан жами 250 нафарга яқин спортчи иштирок этди.

    Сўнгги хабарлар
