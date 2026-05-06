Қозоғистон банклари 592 млрд тенге фойда кўрди
ASTANA. Kazinform — 2026 йил 1 апрель ҳолатига кўра, Қозоғистон Республикаси банк секторида 23 та иккинчи даражали банк, жумладан, 15 та хорижий иштирокдаги банк, жумладан, 10 та шўба корхона фаолият юритган.
Молия бозорини тартибга солиш ва ривожлантириш агентлиги матбуот хизматининг маълумотларига кўра, март ойида банк сектори активлари 0,7 фоизга ўсиб, 70,5 триллион тенгега етди. Асосий ўсиш кредит портфелининг 43,4 триллион тенгега кўпайиши билан боғлиқ. Бироқ, йил бошидан бери активлар 0,3 фоизга камайди.
Иқтисодиётга берилган кредитлар ҳажми ҳам ошди. Март ойида бу кўрсаткич 0,5 фоизга ўсиб, 40,3 триллион тенгега етди. Ўсиш асосан аҳолига берилган кредитлар ҳисобига таъминланди. Масалан, истеъмол кредитлари 16,9 триллион тенге, ипотека кредитлари эса 7,1 триллион тенгега етди.
Бизнесга берилган кредитлар ҳам бироз ошган бўлса-да, ўсиш секин. Кичик ва ўрта бизнесга (КЎБ) берилган кредитлар 7,4 триллион тенгега кўпайди. Йирик бизнесга берилган кредитлар эса, аксинча, 4,7 триллион тенгега камайди.
Шуни таъкидлаш керакки, март ойида банклар 3,2 триллион тенге миқдорида янги кредитлар беришди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 10,2% га кўп. Шундан, бизнесга берилган янги кредитлар 23,4% га ошди.
Омонатлар ҳам ўсишни кўрсатди. Резидентларнинг банклардаги омонатлари 46,6 триллион тенгени ташкил этди, бу бир ой ичида 1% га ошган. Шу билан бирга, тенгедаги омонатлар кўпайди, хорижий валютадаги омонатлар эса камайди. Натижада долларлашув даражаси 19,9% гача пасайди.
Шу билан бирга, банк секторининг барқарорлиги юқори даражада қолмоқда. Ликвид активлар 19,7 триллион тенгени ёки умумий активларнинг 27,9% ни ташкил этади. Капиталнинг етарлилиги ҳам меъёрлардан анча юқори.
Бироқ, банкларнинг рентабеллиги пасайди. 2026 йил март ҳолатига кўра, соф фойда 592 миллиард тенгени ташкил этди, бу ўтган йилга нисбатан 10,8% га кам.