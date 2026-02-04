OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    20:36, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Қозоғистон БААда бўлиб ўтаётган таэквондо турнирида 3 та медални қўлга киритди

    ASTANA. Kazinfirm – Айни пайтда Фужайра (БАА) шаҳрида йирик халқаро таэквондо турнири бўлиб ўтмоқда.

    Қазақстан таеквондодан БАӘ-де өтіп жатқан турнирде 3 медаль алды
    Фото: ҰОК

    Қозоғистон терма жамоаси ушбу мусобақада 3 та медални қўлга киритди. Хусусан, Бахадир Шапулатов 54 кг вазн тоифасида, Мақсат Оринбасар 74 кг вазн тоифасида ва Нурлан Мирзабаев 87 кг вазн тоифасида бронза медалини қўлга киритди.

    Айтиб ўтиш жоизки, турнирга 50 та давлатдан спортчилар келган.

    Теглар:
    БАА Таэквондо Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!