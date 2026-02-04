20:36, 04 Февраль 2026 | GMT +5
Қозоғистон БААда бўлиб ўтаётган таэквондо турнирида 3 та медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinfirm – Айни пайтда Фужайра (БАА) шаҳрида йирик халқаро таэквондо турнири бўлиб ўтмоқда.
Қозоғистон терма жамоаси ушбу мусобақада 3 та медални қўлга киритди. Хусусан, Бахадир Шапулатов 54 кг вазн тоифасида, Мақсат Оринбасар 74 кг вазн тоифасида ва Нурлан Мирзабаев 87 кг вазн тоифасида бронза медалини қўлга киритди.
Айтиб ўтиш жоизки, турнирга 50 та давлатдан спортчилар келган.