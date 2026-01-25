Қозоғистон аёллар хавфсизлиги бўйича МДҲ давлатларидан ўзиб кетди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон МДҲ давлатлари орасида "Аёллар, тинчлик ва хавфсизлик" индексида етакчилардан бирига айланди. Бу ҳақда Қозоғистон жамоатчиликни ривожлантириш институти хабар берди.
Шу ойда Жоржтаун университетининг Women, Peace and Security платформасида эълон қилинган маълумотларга кўра, Қозоғистон дунёнинг 181 мамлакати орасида 72-ўринни эгаллайди. МДҲ ҳудудида эса Арманистон ва Беларусдан кейин учинчи ўринда туради.
Women, Peace and Security (WPS) индекси - бу мамлакатлардаги аёлларнинг аҳволи, хавфсизлиги ва жамоат ҳаётидаги иштироки даражасини ҳар томонлама баҳолайдиган халқаро кўрсаткич.
Индекс 3 та асосий ўлчовдан иборат:
- Инклюзия: таълим даражаси, меҳнат бозоридаги улуш, қарор қабул қилиш жараёнида иштирок этиш ва бошқалар.
-Адолат: қонун олдида тенглик, хурофот ва камситишнинг йўқлиги ва бошқалар.
- Хавфсизлик: оиладаги зўравонлик, жамиятдаги жиноятчилик даражаси ва бошқалар.