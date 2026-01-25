OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    09:27, 25 Январь 2026 | GMT +5

    Қозоғистон аёллар хавфсизлиги бўйича МДҲ давлатларидан ўзиб кетди

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистон МДҲ давлатлари орасида "Аёллар, тинчлик ва хавфсизлик" индексида етакчилардан бирига айланди. Бу ҳақда Қозоғистон жамоатчиликни ривожлантириш институти хабар берди.

    Астанада әйелдер кәсіпкерлігін қолдау шараларын түсіндіру науқаны жалғасып жатыр
    Фото: Астана әкімдігі

    Шу ойда Жоржтаун университетининг Women, Peace and Security платформасида эълон қилинган маълумотларга кўра, Қозоғистон дунёнинг 181 мамлакати орасида 72-ўринни эгаллайди. МДҲ ҳудудида эса Арманистон ва Беларусдан кейин учинчи ўринда туради.

    Women, Peace and Security (WPS) индекси - бу мамлакатлардаги аёлларнинг аҳволи, хавфсизлиги ва жамоат ҳаётидаги иштироки даражасини ҳар томонлама баҳолайдиган халқаро кўрсаткич.

    Индекс 3 та асосий ўлчовдан иборат:

    - Инклюзия: таълим даражаси, меҳнат бозоридаги улуш, қарор қабул қилиш жараёнида иштирок этиш ва бошқалар.

    -Адолат: қонун олдида тенглик, хурофот ва камситишнинг йўқлиги ва бошқалар.

    - Хавфсизлик: оиладаги зўравонлик, жамиятдаги жиноятчилик даражаси ва бошқалар.

