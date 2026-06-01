Қозоғистон Астанада бўлиб ўтган халқаро от спорти турнирларида 14 та медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform – Астанада бир қатор халқаро от спорти турнирлари якунланди.
Уч кунлик мусобақада Қозоғистон, Ўзбекистон, Қирғизистон, Бразилия, Ҳиндистон, Беларусь, Колумбия, Марокаш, Жанубий Африка ва бошқа мамлакатлардан келган спортчилар аренада куч синашдилар.
Турнирлар серияси FEI Jumping World Challenge финали ҳамда конкур бўйича CSI-W жаҳон кубоги босқичи билан бошланди. CSI-W FEI Jumping World Cup мусобақасида Ўзбекистон вакили Хуршидбек Алимжонов CHAMPIONS LEAGUE оти билан ғолиб бўлди. Қозоғистонлик Бекжан Байжанов KING DIAMOND оти билан кумуш медални қўлга киритди, қирғизистонлик Ринат Галимов D’ARTAGNAN Z оти билан учинчи ўринни эгаллади.
FEI Jumping World Challenge Final 2026 турнирининг илк саралаш мусобақасида Ўзбекистон спортчиси Бекзод Рўзмухамедов FLORIZELL оти билан ғолиб чиқди. Иккинчи ўринни бразилиялик Бернардо Краус Герра эгаллади. Янги Зеландиялик Эйми Коллинсон эса кучли учликни якунлади.
Мусобақанинг илк кунидаги энг мураккаб синовлардан бири CSI-W FEI Jumping World Cup доирасидаги Equestrian Cup Гран-присининг саралаш йўналиши бўлди. Ушбу баҳсда Қозоғистонлик Олег Соколенко CINDERELLA оти билан ғолиб чиқди. Нейтрал мақомда иштирок этган Сергей Петров иккинчи ўринни эгаллади, Олеся Лукина (нейтрал мақом) эса бронза медалига сазовор бўлди.
Challenge Final турнирининг иккинчи саралаш босқичида ҳам Бекзод Рўзмухамедов энг яхши натижани қайд этди. Марокашлик Нал Зеруал кумуш медални қўлга киритди, бразилиялик Бернардо Краус Герра эса бронза медали соҳиби бўлди. Кучли бешликдан Қозоғистонлик Ануар Досмаилов ҳам ўрин олди.
CDI 1* (St. George) дастури бўйича ўтказилган дрессура мусобақасида ўзбекистонлик Алина Шевцова ғолиб бўлди. Қирғизистон вакили Екатерина Каркавцева иккинчи ўринни эгаллади, Қозоғистонлик Дарья Попова эса бронза медалга эга бўлди.
Мусобақанинг иккинчи кунида Дарья Попова CDI Intermediate I дастурида иккинчи натижани қайд этди. CDI 3* Гран-присида эса яна Алина Шевцовага тенг келадиган спортчи топилмади. Екатерина Каркавцева ушбу синовда учинчи ўринни эгаллади.
ҚР Миллий Олимпия қўмитаси маълумотига кўра, CSI-W жаҳон кубоги босқичидаги 135 сантиметр баландликдаги йўналишда Олег Соколенко бронза медални қўлга киритди. Қозоғистон ҳисобига яна бир олтин медални Раиса Соколенко қўшди. У URAN-NAD WIGRAMI оти билан ULTIMA YANDEX CUP мусобақасида ғолиб бўлди.
Турнирнинг энг кескин баҳсларидан бири Six Bar Jump-Off бўлди. Ушбу синовда тўсиқлар баландлиги 170 сантиметргача етди. Нурила Турисбекова ва Ясмин Иброҳимова ғолиб бўлиб, Қозоғистон ҳисобига икки олтин медални келтирди.
Ҳал қилувчи мусобақа кунида FEI Jumping World Challenge Final турнири ғолиблари аниқланди. Бўйи 120 сантиметр бўлган финал йўналишида бразилиялик Бернардо Краус Герра ғолиб бўлди. Кумуш медални Бекзод Рўзмухамедов қўлга киритди, колумбиялик Николас Родригес Посада эса бронза медалига эга бўлди.
CSI-W AEF/Mantena CUP (135 см) мусобақасида Олег Соколенко SHENANIGAN оти билан чемпион бўлди. Шунингдек, у SELLY BLUE оти билан иккинчи ўринни ҳам эгаллади. Бронза медали Нурила Турисбековага насиб этди.
Турнирлар сериясининг асосий баҳси тўсиқлар баландлиги 160 сантиметр бўлган Grand Prix Maxima Masters Eurasia Cup CSI-W мусобақаси бўлди. Ушбу беллашувда нейтрал мақомда иштирок этган Богдан Васковский ғолиб чиқди. Ксения Хайрулина кумуш медални қўлга киритди, қирғизистонлик Камил Сабитов эса бронза медални қўлга киритди.
CDI 1* (Intermediate I Freestyle AEF/Mantena Cup) дастурида Дарья Попова Қозоғистонга бронза медаль келтирди. GRAND PRIX FREESTYLE CDI 3* мусобақасида эса яна Алина Шевцова ғолиб бўлди.
Уч кун давом этган халқаро турнирлар якунига кўра, Қозоғистон терма жамоаси ўз майдонидаги мусобақаларда 14 та медални қўлга киритди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Астана шаҳрида учта FEI турнири бир вақтда ўтказилиши ҳақида хабар берган эдик.