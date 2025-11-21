Қозоғистон-Арманистон муносабатларини стратегик даражага кўтариш бўйича ҳужжат имзоланади — Тоқаев
ASTANА. Каazinform — Арманистон Қозоғистоннинг Жанубий Кавказдаги асосий сиёсий, савдо-иқтисодий шерикларидан биридир. Бу ҳақда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Ақордада мамлакатга расмий ташриф билан келган Арманистон Бош вазири Никол Пашинян билан кенгайтирилган таркибдаги музокарада айтиб ўтди.
— Ушбу учрашув икки мамлакат учун ҳам катта аҳамиятга эга. Биз мустаҳкам дўстлик ва ўзаро ҳурматга эга халқмиз. Арманистон Қозоғистоннинг Жанубий Кавказдаги асосий сиёсий, савдо-иқтисодий шерикларидан биридир. Қозоғистон халқи, айниқса, арман халқини қадрлайди. Улар унинг чуқур тарихи, бой маданияти ва анъаналарини ҳурмат қиладилар. Энди Арманистон қозоғистонлик фуқаролар учун энг машҳур сайёҳлик йўналишларидан бирига айланди. Бу йил икки халқни бир-бирига яқинлаштирган муҳим тадбирлар бўлиб ўтди. Арманистонда биринчи марта Қозоғистон маданияти кунлари бўлиб ўтди. Ереванда буюк шоир ва маърифатпарвар Абай Қўнонбайули шарафига парк очилди, — деди Президент.
Шу муносабат билан Давлат раҳбари Никол Пашинянга ушбу муҳим ташаббусларни қўллаб-қувватлагани учун чуқур миннатдорчилик билдирди.
— Биз буни Сизнинг қозоқ халқига кўрсатган алоҳида эҳтиромингиз сифатида қадрлаймиз. Ушбу ташаббуслар Қозоғистон ва Арманистон ўртасидаги мустаҳкам дўстлик ва ўзаро ҳурматнинг яққол нишонидир. Икки мамлакат ўртасида барча даражаларда очиқ ва ишончга асосланган сиёсий мулоқот ўрнатилди. Минтақавий ва халқаро тузилмалар доирасида яқин ва самарали алоқалар ўрнатилди. Савдо-иқтисодий, маданий-гуманитар ва илмий-таълим соҳаларидаги ҳамкорлигимиз изчил ривожланмоқда. Хулоса қилиб айтганда, давлатлараро муносабатларимизнинг табиати ўзига хосдир. Келажакда муносабатларимизни ривожлантириш учун катта имконият мавжуд. Бугун биз икки мамлакат ўртасидаги муносабатларни стратегик даражага кўтариш бўйича тарихий ҳужжатни имзолаймиз, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Эслатиб ўтамиз, кеча Арманистон Республикаси Бош вазири Никол Пашинян Астанага расмий ташриф билан келди.
Аввалроқ Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатга расмий ташриф билан келган Арманистон Бош вазири Никол Пашинян билан музокаралар ўтказди.