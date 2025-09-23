OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    17:50, 23 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистон АҚШ билан стратегик соҳаларда қиймати 5,2 миллиард долларлик 11 шартнома имзолади

    NEW YORK. Кazinform — Давлат раҳбарининг АҚШга ташрифи чоғида Қозоғистон компаниялари жаҳоннинг энг йирик корпорациялари билан умумий қиймати 5,2 миллиард доллар бўлган 11  шартнома имзолади. Бу ҳақда Президент матбуот котиби Руслан Желдибай маълум қилди.

    Учрашув
    Фото: ҚР ССВ

    — Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Нью-Йоркка амалий ташрифи чоғида Қозоғистон ва АҚШнинг йирик компаниялари ўртасида 11 келишув ва меморандум имзоланди. Транспорт-логистика, энергетика ва ахборот технологиялари каби стратегик муҳим тармоқларни қамраб олган мазкур ҳужжатлар мамлакатимиз иқтисодиётига 5,2 миллиард доллар сармоя жалб этишни назарда тутади, — дейилади хабарда.

    учрашув
    Фото: видеодан кадр

    Бундай шартномалар «Қазақстан темір жолы», «Самруқ-Қазна», миллий фаровонлик жамғармаси, «ҚазМұнайГаз», Amazon Kuiper, International Finance Corporation, Lummus Technology, Exxon Мobil, Chevron, LanzaJet ва Wabtec каби компаниялар ва молия институтлари, шунингдек, АҚШнинг Экспорт-импорт банки ўртасида тузилган.

    Эслатиб ўтамиз, Президент PepsiCo фонди директорлар кенгаши раиси Стивен Кехони қабул қилди.

