Қозоғистон АҚШ билан стратегик соҳаларда қиймати 5,2 миллиард долларлик 11 шартнома имзолади
NEW YORK. Кazinform — Давлат раҳбарининг АҚШга ташрифи чоғида Қозоғистон компаниялари жаҳоннинг энг йирик корпорациялари билан умумий қиймати 5,2 миллиард доллар бўлган 11 шартнома имзолади. Бу ҳақда Президент матбуот котиби Руслан Желдибай маълум қилди.
— Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Нью-Йоркка амалий ташрифи чоғида Қозоғистон ва АҚШнинг йирик компаниялари ўртасида 11 келишув ва меморандум имзоланди. Транспорт-логистика, энергетика ва ахборот технологиялари каби стратегик муҳим тармоқларни қамраб олган мазкур ҳужжатлар мамлакатимиз иқтисодиётига 5,2 миллиард доллар сармоя жалб этишни назарда тутади, — дейилади хабарда.
Бундай шартномалар «Қазақстан темір жолы», «Самруқ-Қазна», миллий фаровонлик жамғармаси, «ҚазМұнайГаз», Amazon Kuiper, International Finance Corporation, Lummus Technology, Exxon Мobil, Chevron, LanzaJet ва Wabtec каби компаниялар ва молия институтлари, шунингдек, АҚШнинг Экспорт-импорт банки ўртасида тузилган.
Эслатиб ўтамиз, Президент PepsiCo фонди директорлар кенгаши раиси Стивен Кехони қабул қилди.