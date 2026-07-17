Қозоғистон 2027 йилга бориб автомобиль йўллари учун ягона экологик талабларни жорий этади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон йўллари илмий тадқиқот институти (КаздорНИИ) автомобиль йўллари циклининг барча босқичлари — лойиҳалаш ва қуришдан тортиб таъмирлаш, техник хизмат кўрсатиш ва эксплуатация қилишгача — учун ягона экологик талабларни белгилайдиган биринчи мажбурий стандартни ишлаб чиқмоқда, деб хабар беради Кazinform.
Транспорт вазирлиги маълумотларига кўра, ҳужжат 2026 йил охирига қадар тасдиқланиши ва 2027 йил 1 январдан кучга кириши режалаштирилган.
Ҳужжат бир нечта соҳаларни қамраб олади: унумдор тупроқни сақлаш, ер усти ва ер ости сувларини ҳимоя қилиш, ифлослантирувчи моддалар чиқиндилари ва чанг ҳосил бўлишини камайтириш, шовқин даражасини пасайтириш, ишлаб чиқариш ва истеъмол чиқиндиларини оқилона бошқариш ва қурилиш тугагандан сўнг шикастланган ҳудудларни тиклаш.
Атроф-муҳит хавфсизлиги аллақачон замонавий йўл инфратузилмаси сифатининг ажралмас қисми деб ҳисобланиши керак. Ишлаб чиқувчиларнинг фикрига кўра, янги стандарт йўлларнинг ҳаёт айланишининг барча босқичларида ягона талабларнинг амалга оширилишини таъминлайди, атроф-муҳитга таъсирни минималлаштиради ва йўл лойиҳаларида табиий ресурслардан оқилона фойдаланишни таъминлайди.
Ҳозиргача йўл қурилишининг экологик жиҳатлари фақат мажбурий бўлмаган тавсиялар билан тартибга солинган. Қозоғистон йўллари илмий тадқиқот институти маълумотларига кўра, ишлаб чиқилаётган стандарт биринчи марта ушбу талабларни мажбурий қилади.
Стандарт шунингдек, сув ҳавзаларини ҳимоя қилиш чораларини белгилайди. Талаблар қаторига йўл қурилиши пайтида ер усти сувларини дренажлашни ташкил этиш, ифлосланган сувларни тозалаш, тозаланмаган оқава сувларнинг оқиши олдини олиш ва нефтнинг тўкилишини тезда бартараф этиш киради.
Ер ресурсларини сақлашга алоҳида эътибор қаратилган. Ҳужжатда кейинчалик мелиоратив мақсадларда фойдаланиш учун тупроқнинг юқори қатламини мажбурий равишда олиб ташлаш ва алоҳида сақлаш жорий этилган, бу эса қурилишдан кейин ҳудудларни тиклаш имконини беради.
Биологик хилма-хилликни сақлаш талаблари ҳам киритилган: лойиҳалаш ва қуриш пайтида ҳайвонларнинг яшаш жойлари, миграция йўллари, юмуртлама жойлари ва қушларнинг уялаш жойлари ҳисобга олиниши керак ва зарур ҳолларда тўсиқлар ва огоҳлантириш белгилари каби ҳимоя чоралари қўлланилиши керак.