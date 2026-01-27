Қозоғистон 15 та халқаро авиайўналишни очади ва қайта тиклайди
ASTANA. Kazinform - Ҳукумат йиғилишида транспорт вазири Нурлан Сауранбаев янги ички ва халқаро авиайўналишларни қайта тиклаш ва очиш бўйича олиб борилаётган ишлар ҳақида гапирди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Унинг сўзларига кўра, минтақавий қулайликни ошириш ва ички туризмни қўллаб-қувватлаш мақсадида ҳозирда 42 та ички йўналишда, жумладан, туристик ҳудудлардаги йўналишларда парвозлар амалга оширилмоқда. Тўққизта ички йўналиш қайта тикланади.
Хорижий сайёҳларни жалб этиш учун 15 та халқаро йўналиш очилади ва қайта тикланади. Буларга Вена, Рим, Шанхай, Токио, Ар-Риёд, Ларнака, Амман, Даммам, Қашғар, Деҳли, Рига, Бишкек (Чимкентдан), Варшава ва Урумчи (Чимкентдан)га рейслар киради. Абу-Дабига йўналиш қайта тикланади.
Хизмат кўрсатиш даражасини оширишга алоҳида эътибор қаратиляпти. Навбатларни камайтириш учун Астана ва Алмати аэропортларида Q-gate тизими жорий этилди, бу йўловчиларни рўйхатдан ўтказиш ва бошқа хизматлар кўрсатиш вақтини сезиларли даражада қисқартиради.
2026 йилда Q-gate тизимини тўртта аэропортда: Чимкент, Ақтау, Ақтўбе ва Атирауда жорий этиш режалаштирилган.
Бундан ташқари, уч йиллик авиация саноатини ривожлантириш дастури доирасида минтақавий аэропортларни модернизация қилиш ишлари давом эттирилади.
"Давлат раҳбарининг кўрсатмаларига мувофиқ, бу йил “Катон-Қарағай”, “Зайсан” ва “Кендерли” курорт ҳудудларида туристик аэропортлар қурилиши тугатилади, шунингдек, Арқалик аэропорти қайта тикланади. “Зайсан” аэропорти бу туристик мавсумда ўзининг илк рейсларини қабул қилади", - деб эълон қилди вазир.
Шу билан бирга, бу йил Павлодар аэропортининг учиш-қўниш йўлагини реконструкция қилишни якунлаш, Ақтаудаги перронни таъмирлаш ва Атираудаги терминални модернизация қилишни бошлаш режалаштирилган.