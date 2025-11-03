Қостанайлик қиз Бангкокда бўлиб ўтадиган "Дунё гўзали-2025" танловида Қозоғистон шарафини ҳимоя қилади
QOSTANAİ. Кazinform – 20 ёшли қостанайлик қиз Дана Алмасова Таиландга жўнаб кетди, у ерда энг машҳур "Дунё гўзали -2025" гўзаллик танлови бўлиб ўтади.
Унинг қаттиқ машғулотлар, репетициялардан ўтиши ва дунёнинг 125 мамлакатидан келган иштирокчилар билан учрашиши кутилмоқда.
Miss Qazaqstan танлови расмий саҳифаси Дана Алмасованинг Бангкокка парвозини эълон қилди. Унда айтилишича, 74-халқаро "Дунё гўзали" танлови 19 ноябрда бошланади.
"Кеча биз Дана Алмасовани Бангкокда бўлиб ўтадиган Miss Universe 2025 танловига кузатиб қўйдик. 19 ноябргача Дана кенг кўламли машғулотлардан ўтади – тренинглар, репетициялар ва турли ёрқин тадбирлар режалаштирилган. Биз барча янгиликларни ижтимоий тармоқ саҳифаларимизда жойлаштирамиз", — дейилади ташкилотчилар баёнотида.
Миллий қўмита маълумотларига кўра, танлов миллий либослар намойиши билан очилади ва финал босқичи 21 ноябрь куни бўлиб ўтади.
Шуни таъкидлаш керакки, Дана Алмасова бу йил «Miss Universe Kazakhstan» унвонини қўлга киритди. У қостанайлик бўлиб, 20 ёшда. Қозоғистонликлар ёш гўзалнинг жаҳон саҳнасида мамлакат шарафини муносиб ҳимоя қилишига катта умид боғламоқда.