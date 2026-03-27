Қостанайдан Нью-Йоркка 24 тонна Қозоғистон уни экспорт қилинди
ASTANA. Kazinform – Транскаспий халқаро транспорт йўналиши орқали Қостанайдан Нью-Йоркка 24 тонна Қозоғистон уни жўнатилди, деб хабар беради ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги.
Юк ташиш KTZ Express томонидан ташкил этилган. Юк 2026 йил 10 мартда жўнаб кетган. Экспорт қилинган маҳсулот Қозоғистондаги энг йирик ун тегирмони корхоналаридан бири бўлган Salamat Company LLP томонидан ишлаб чиқарилган.
Вазирлик маълумотларига кўра, Қозоғистон унига халқаро бозорда талаб ортиб бормоқда. Бу хорижий ҳамкорларнинг маҳаллий маҳсулотларга бўлган доимий қизиқишидан далолат беради.
Ташиш мультимодал контейнер форматида, яъни навбатма-навбат темир йўл ва денгиз транспорти ёрдамида амалга оширилади. Дастлабки босқичда юк контейнерга юкланиб, Қостанайдан Ақтау портига етказиб берилди. Кейин у Каспий денгизи орқали Озарбайжоннинг Олат портига, сўнгра Грузиянинг Поти портига ташилди.
Кейин юк Қора денгиз орқали ўтиб, Истанбул орқали Ўрта ер денгизига кирди. Якуний босқичда юк Атлантика океани орқали ташилди ва Нью-Йорк портига етказиб берилди.
Денгиз транспорти дунёдаги энг йирик юк ташиш компанияларидан бири - CMA CGM билан ҳамкорликда амалга оширилади. Умумий транзит вақти тахминан 58 кун.
KTZ Express компанияси маълумотларига кўра, юк жўнатилган пайтдан бошлаб етказиб беришнинг охирги нуқтасигача тўлиқ назорат қилинади. Бу логистика занжирининг ишончлилиги ва янги бозорларга олиб борадиган йўналишларнинг самарадорлигидан далолат беради.