Коррупцияга алоқадорлиги исботланганлар сайланиши мумкин эмас – Конституциявий ислоҳот
АSTANА. Kazinform – Қозоғистон Республикаси Сенати депутати Нурлан Бекназаров Конституциявий ислоҳот бўйича комиссиянинг иккинчи йиғилишида Бош қомусга коррупцияга алоқадорлиги исботланганларнинг сайланиш ҳуқуқини чекловчи норма киритишни таклиф қилди.
— Суд ҳаракатга лаёқатсиз деб топган ва суд ҳукми билан озодликдан маҳрум қилиш жойларидаги Қозоғистон Республикаси фуқароларининг сайловда, республика референдумида қатнашиш ҳуқуқи йўқ. Шунингдек, суд ҳаракатга лаёқатсиз деб топган, қонун билан белгиланган тартибда бекор қилинмаган ёки олинмаган судланганлиги бор, шунингдек, коррупциявий жиноят ёки ҳуқуқбузарлик содир этганликда айби судда белгиланган тартибда тан олинган фуқароларнинг сайланиш ҳуқуқи бўлмайди, — деди у.
Унинг фикрига кўра, бу жамиятнинг талабига мос норма бўлади.
— Бу янгиликдаги алоҳида эътибор қаратиладиган тузатиш ҳозирги кунда жамиятда жуда салбий тус олган коррупциявий жиноят ва ҳуқуқбузарлик ҳаракатларига нисбатан талабларнинг кучайтирилиши ҳисобланади, — деди Нурлан Бекназаров.
Эслатиб ўтамиз, Президентга қандай лавозим эгаларини тайинлаш ҳуқуқи берилиши ҳақида ёзган эдик.