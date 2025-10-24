OZ
    20:35, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Қорақалпоғистонда динозавр суяклари топилди

    ТASHKENT. Кazinform – Қорақалпоғистонда тахминан 70 миллион йил олдин яшаган динозаврнинг суяклари топилди, деб хабар беради Кazinform мухбири.

    Қорақалпоғистонда динозавр суяклари топилди
    Фото: «Oʻzbekiston 24» телеканали

    Қорақалпоғистондаги Султон Увайс тоғ тизмасида қадимги ҳайвон қолдиқлари топилди. Қорақалпоғистон давлат университети ва Ўзбекистон Давлат геология музейи олимлари у ерда экспедиция ўтказдилар. Археологларнинг сўзларига кўра, бу жойда динозаврнинг умуртқалари ва болдир суяклари топилган.

    — Топилган қолдиқлар мезозой даврининг бўр даврига тегишли бўлиши мумкин. Ҳозирда биз халқаро мутахассисларни жалб қилган ҳолда тадқиқотлар олиб бормоқдамиз, — деди Ўзбекистон Давлат геология музейи директори Аҳмаджон Аҳмадшоев «Oʻzbekiston 24» телеканалига берган интервьюсида.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қизилўрдада динозавр суяклари топилгани ҳақида хабар берган эдик.

