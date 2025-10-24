Қорақалпоғистонда динозавр суяклари топилди
ТASHKENT. Кazinform – Қорақалпоғистонда тахминан 70 миллион йил олдин яшаган динозаврнинг суяклари топилди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Қорақалпоғистондаги Султон Увайс тоғ тизмасида қадимги ҳайвон қолдиқлари топилди. Қорақалпоғистон давлат университети ва Ўзбекистон Давлат геология музейи олимлари у ерда экспедиция ўтказдилар. Археологларнинг сўзларига кўра, бу жойда динозаврнинг умуртқалари ва болдир суяклари топилган.
— Топилган қолдиқлар мезозой даврининг бўр даврига тегишли бўлиши мумкин. Ҳозирда биз халқаро мутахассисларни жалб қилган ҳолда тадқиқотлар олиб бормоқдамиз, — деди Ўзбекистон Давлат геология музейи директори Аҳмаджон Аҳмадшоев «Oʻzbekiston 24» телеканалига берган интервьюсида.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қизилўрдада динозавр суяклари топилгани ҳақида хабар берган эдик.