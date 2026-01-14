Қора денгиздаги ҳужумлар энергетика инфратузилмасига таҳдид солмоқда — ҚР ТИВ
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигининг расмий вакили Ерлан Жетибаев Қора денгиздаги нефть танкерлари билан боғлиқ ҳодиса юзасидан баёнот берди.
Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги 13 январь куни Қора денгизда содир бўлган ҳодиса юзасидан хавотир билдирди. Ўша куни Каспий қувури консорциуми денгиз терминалига йўл олган учта нефть танкерига дронлар ҳужум қилди.
Ташқи ишлар вазирлигининг расмий вакилининг сўзларига кўра, бу борада Қозоғистон томони бир қатор Европа мамлакатлари элчилари билан шошилинч учрашувлар ўтказди, шунингдек, АҚШ ва бошқа хорижий шериклар билан алоқалар ўрнатди. Учрашувлар давомида халқаро ҳуқуқ талабларига мувофиқ, айниқса денгиз йўлларида углеводородларни ташиш хавфсизлигини таъминлаш чораларининг муҳимлиги таъкидланди.
— Ташқи ишлар вазирлиги Қозоғистон ҳеч қандай қуролли можароларга алоқадор эмаслигини ва жаҳон ҳамда Европа энергия хавфсизлигини таъминлашга доимий ҳисса қўшаётганини таъкидлади. Мамлакат шунингдек, халқаро талабларга мувофиқ энергия ресурсларини узлуксиз етказиб беришини маълум қилди. Шу муносабат билан, мазкур танкерлар барча зарур рухсатномаларга эга еканлиги ва тегишли идентификация ускуналари билан жиҳозланганлиги таъкидланди. Вазирлик бундай ҳодисалар сўнгги пайтларда тез-тез учраб турганини таъкидлаб, бу халқаро энергетика инфратузилмасининг барқарор ишлашига таҳдид солиши ҳақида огоҳлантирди. Шу муносабат билан Қозоғистон ўз ҳамкорларини бундай вазиятларнинг олдини олиш учун қўшма чоралар ишлаб чиқишга ва яқин ҳамкорлик ўрнатишга чақиради, — деди Ерлан Жетибаев.