Қор қоплони VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг маскотига айланди
ASTANA. Kazinform — Қор қоплони бу йилги Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг расмий маскоти сифатида танланди, деб хабар беради Кабар.
Бу йил Кўчманчилар ўйинлари Қирғизистонда бўлиб ўтади ва турли мамлакатлардан иштирокчиларни бирлаштиради. Дастурга спорт, маданий ва илмий тадбирлар киради. Қор қоплони танланиши тасодифий эмас: бу тасвир мамлакат табиати, унинг ландшафти ва маданияти билан чамбарчас боғлиқ.
Жаҳон котибияти маскотининг таъкидлашича, маскот ўйинлар руҳини - куч, дунёга очиқлик ва анъаналарга садоқат уйғунлигини ифодалайди. У ахборот ва ижодий материалларда фаол қўлланилади.
Кўчманчилар ўйинларининг очилиши Бишкекдаги «Бишкек Арена» стадионида бўлиб ўтади. Асосий тадбирларнинг Иссиқкўл вилоятида ўтказииши режалаштирилган. Бу йил ўйинларда 100 дан ортиқ мамлакатдан 3000 дан ортиқ спортчи иштирок этади. Дастурга 43 турдаги этноспорт, шунингдек, маданий ва илмий тадбирлар киради. Эслатиб ўтамиз, VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг расмий дастурига Қозоғистон кўпкариси киритилган.
Бу ҳақда Қозоғистон кўпкари федерацияси президенти Айдарбек Қожаназаров маълум қилди.