Копенгаген дунёда яшаш учун энг қулай шаҳар деб топилди
ASTANA. Kazinform – Копенгаген кетма-кет иккинчи йил дунёда яшаш учун энг қулай шаҳар деб эътироф этилди. Бу ҳақда Economist Intelligence Unit (EIU) томонидан эълон қилинган Global Liveability Index 2026 рейтингида айтилган.
Дания пойтахти мумкин бўлган 100 баллдан 98 балл тўплаб, рейтингдаги биринчи ўрнини сақлаб қолди.
Иккинчи ўринни Вена, учинчи ўринни эса Мельбурн эгаллади. Илк ўнталикдан, шунингдек, Сидней, Цюрих, Женева, Осака, Аделаида, Ванкувер ва Токио шаҳарлари ўрин олди.
“Рейтинг 173 та шаҳарни қамраб олади ва 30 дан ортиқ кўрсаткич асосида шакллантирилади. Улар барқарорлик, соғлиқни сақлаш, маданият ва атроф-муҳит, таълим ҳамда инфратузилма каби бешта асосий тоифага бирлаштирилган”, – дейилади EIU ҳисоботида.
Дунё бўйича яшаш учун қулайликнинг ўртача кўрсаткичи ўтган йилги даражада сақланиб, 100 баллдан 76,1 баллни ташкил қилди.
Тадқиқотга кўра, Ғарбий Европа яшаш учун энг қулай минтақа бўлиб қолмоқда. Унинг ўртача кўрсаткичи 91,7 баллни ташкил этди. Кейинги ўринда 90,4 балл билан Шимолий Америка туради.
2026 йилда энг сезиларли ўсиш Осиё мамлакатларида кузатилди. Бунга Хитой шаҳарларида соғлиқни сақлаш соҳаси кўрсаткичларининг яхшиланиши ва Япониядаги ижобий ўзгаришлар сабаб бўлган.
Шу билан бирга, EIU экспертлари барқарорлик кўрсаткичи пасайиб бораётганини қайд этди. Барча шаҳарлар бўйича ўртача кўрсаткич 0,5 баллга камайган.
Энг катта пасайиш Яқин Шарқ ва Шимолий Африка минтақасида қайд этилди. Маскат ва Эл-Кувайт рейтингда мос равишда 14 ва 12 поғонага пастлади.
Рейтингнинг сўнгги ўрнини яна Дамашқ эгаллади. Ундан кейин Триполи, Дакка, Карачи ва Алжир шаҳарлари жойлашган.
Энг катта ўсишни қайд этган шаҳарлар қаторига Хитойнинг Фучжоу, Уси, Нанкин ва Чжухай шаҳарлари, шунингдек, Лиссабон кирди. Нью-Йорк эса барқарорлик кўрсаткичи яхшилангани туфайли уч поғонага юқорилади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон МДҲ мамлакатлари орасида кўчиб ўтиш учун энг қулай давлат деб топилган.