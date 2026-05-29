Контентлар алмашинуви ва қўшма лойиҳалар: Президент телерадиокомплекси ва «Татмедиа» медиа альянс ташкил этди
АSTANА.Кazinform - Бугун Россия Президенти Владимир Путиннинг Қозоғистонга давлат ташрифи давомида Қозоғистон Республикаси Президент телерадиокомплекси ва «Татмедиа» ўртасида ўзаро англашув ва ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум имзоланди.
Президент телерадиокомплекси директори Раушан Қажибаева ва «Татмедиа» бош директори Шамиль Садиқов томонидан имзоланган ҳужжат Каzinform агентлигининг тарихий ҳамкорлик базасини тиклаш дастурининг бир қисми бўлиб, «Татар-Ахборот» агентлиги билан профессионал алоқаларни янгилашга қаратилган.
— Бизнинг медиа компанияларимиз, жумладан, телеканаллар, радиостанциялар ва ахборот агентликлари ҳамкорликнинг янги босқичига қадам қўймоқда ва медиа контентини ишлаб чиқариш ва тарқатишда ҳамкорлик қилиш учун катта салоҳиятга эга, — деб таъкидлади Раушан Қажибаева.
Шамиль Садиқовнинг сўзларига кўра, ушбу келишувларнинг амалга оширилиши ҚР Президенти телерадиокомплекси ва «Татмедиа» ўртасидаги профессионал мулоқотни мустаҳкамлайди ва минтақадаги муҳим воқеаларни ёритишда ўзаро қўллаб-қувватлашни, шунингдек, медиа ишлаб чиқаришда тажриба ва энг яхши амалиётлар алмашинувини таъминлайди.
Томонлар медиа саноатининг асосий соҳаларида, жумладан, телевидение, радио ва рақамли контентлар алмашинуви, янгиликлар ва ҳужжатли лойиҳаларни биргаликда ишлаб чиқариш ва журналистлар учун ижодий ва таълим ташаббусларини амалга оширишда ҳамкорликни ривожлантиришга келишиб олдилар.
Минтақавий оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорликни кенгайтириш МДҲда ахборот алмашинувини кучайтиришга қаратилган; илгари бундай ҳужжатлар йирик федерал минтақавий телерадио компаниялари ва ахборот агентликлари — ТАСС, AZERTAC, ANewZ, BELTA, Kabar, NTRK, TDH, UZA, Khovar ва бошқалар томонидан имзоланган эди.
«Татмедиа» бош директори Шамиль Садиқов ҚР Президенти телерадиокомплексининг рақамли бўлимига ташриф буюрди, у ерда мультимедиа контентини яратиш ва тарғиб қилиш, рақамли муҳитда қўшма лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва замонавий медиа технологияларини жорий этиш масалалари муҳокама қилинди.
ҚР Президенти телерадиокомплекси — Қозоғистондаги энг йирик интеграциялашган медиа компания, барча оммавий ахборот воситаларида медиа контент ишлаб чиқариш ва тарқатишнинг тўлиқ циклини амалга оширади. Компания тузилмасига қозоғистонлик аудитория учун Jibek Joly телеканали ва радиостанцияси, Silk Way, Silk Way Cinema және Silk Way Prime халқаро каналлари, «Kazinform» халқаро ахборот агентлиги, ҳужжатли фильмлар маркази ва TRKLAB рақамли бўлими киради.
«Татмедиа» — Россиянинг энг йирик минтақавий медиа холдинги, унинг таркибига «Татар-Ахборот» агентлиги, ўнлаб минтақавий телеканаллар, 100 га яқин нашриёт ва 60 та филиал киради.