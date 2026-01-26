Конституциявий комиссия: икки мингдан ортиқ таклиф келиб тушди
ASTANA. Kazinform - Астанада Конституциявий комиссиянинг иккинчи мажлиси бошланди. Тадбир конституциявий ислоҳотлар билан боғлиқ келиб тушган таклифларни муҳокама қилишга бағишланди.
Комиссия иши очиқлик ва шаффофлик тамойилларига асосланган бўлиб, муҳокаманинг барча босқичлари жамоатчилик учун жонли эфирда намойиш этилади.
Йиғилиш модератори, Қозоғистон Республикаси Конституциявий Суди раиси Эльвира Азимова комиссияга икки мингдан ортиқ таклиф келиб тушганини ва уларнинг ҳаммаси ягона тўпланган жадвалга гуруҳланганини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, фуқаролар ва мутахассисларнинг фаол иштироки конституциявий ўзгаришларнинг ижтимоий аҳамиятини ва ислоҳотга бўлган юқори қизиқишни яққол кўрсатади.
"Бундай мулоқот формати ислоҳотнинг асосий тамойилини намойиш этади: конституциявий ислоҳот биринчи навбатда халқ манфаатлари йўлида ва уларнинг бевосита иштирокида амалга оширилади", - деди Эльвира Азимова.
Йиғилишда учта асосий маърузачи - Адлия вазири Ерлан Сарсембаев, Сенат депутати Нурлан Бекназаров ва Мажилис депутати Снежана Имашеванинг маърузалари тингланади.
Улар 2025 йил октябрь ойидан бери олинган таклифлар асосида ишлаб чиқилган ҳуқуқий ёндашувлар ва тузатишларни тақдим этадилар.