Конституциявий комиссия фаолияти ҳақида: Жамият билан очиқ мулоқот давом этади
ASTANA. Kazinform — Конституциявий суд раиси Эльвира Азимова янги Конституция лойиҳаси жамоатчилик олдида очиқ муҳокама қилинишини айтди.
“Маълумки, комиссия котибияти “е-Өтініш” платформасидан 4 мингдан ортиқ таклифлар олган. Жамият томонидан кўплаб ижобий фикрлар келиб тушмоқда. Шу билан бирга, Конституция лойиҳасининг алоҳида моддалари матнини такомиллаштиришга қаратилган аниқ ва мазмунли таклифлар олинмоқда. Аввалги йиғилишда бошланган фикр алмашинувини давом эттирамиз”, — деди у.
Унинг сўзларига кўра, Конституция лойиҳасини фуқаролар фаол ва онгли равишда муҳокама қилмоқдалар.
“Жамият билан олиб борилаётган бу очиқ мулоқот давом эттирилади. Комиссия аъзолари келажакда янги Конституция лойиҳаси қоидаларини аниқ, мазмунли ва профессионал тарзда тушунтиришда давом этадилар”, — деди Эльвира Азимова.
Эслатиб ўтамиз, янги Конституция лойиҳасини турли муассасалар ва жамоалар муҳокама қилиб бормоқда.