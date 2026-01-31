Конституция лойиҳаси: фуқаролар фикри ва таклифини e-Otinish ва eGov порталлари орқали юборди
АSTANА. Kazinform – Конституциявий комиссия бугун янги Конституция лойиҳасини эълон қилди. Унинг асосий хусусиятларидан бири – Қозоғистоннинг Суверенитети ва Мустақиллиги, унитарлиги ва ҳудудий яхлитлиги ўзгармас қадриятлар сифатида таснифланди.
Бу асосий қоида Асосий қонун лойиҳасининг «Конституциявий тузилиш асослари» деб номланган биринчи бўлимида акс этган. Бу ерда давлат бошқаруви турини аниқлаш зарурати ҳақида фикр билдирган бир қатор олимлар ва мутахассисларнинг таклифлари инобатга олинган. Шундай қилиб, Қозоғистон Республикаси президентлик республикаси эканлиги аниқланган.
Конституция лойиҳасининг янги новеллаларидан бири – Суверенитетнинг ягона эгаси сифатида Қозоғистон халқини белгилаш нормаси. Бундан ташқари, «республика референдуми» тушунчаси «умуммиллий референдум» деб ўзгартирилган. Халқ ўз ҳокимиятини тўғридан-тўғри умуммиллий референдум ва эркин сайловлар, шунингдек, давлат органлари орқали амалга ошириши ҳақидаги норма аниқланган.
Эълон қилинган Конституция лойиҳаси – жамият томонидан кенг ва қизғин муҳокамаларнинг, фуқаролар, сиёсий партиялар, жамоат ташкилотлари, ҳуқуқшунослар ва экспертларнинг кенг кўламли мунозараларининг натижаси. Муҳокамада бефарқ бўлмаган фуқаролар ҳам қатнашиб, умумий сони икки мингдан ошган ўз фикрлари ва таклифларини e-Otinish ва eGov порталлари орқали юборган.
Янги Конституция лойиҳаси жамият ва давлат ривожланишининг стратегик вазифаларига мос келади. У Қозоғистоннинг шаклланган давлатчилиги асосларини қайта мустаҳкамлаш билан бирга, «Кучли Президент – нуфузли Парламент – ҳисоб берувчи Ҳукумат» концепциясининг мантиғига ҳам тўлиқ мос келади. Конституция лойиҳасида белгиланган қоидалар давлат ва жамиятнинг янги эволюцион босқичини бошлашга асос яратади.
Эслатиб ўтамиз, Янги Конституциянинг сўнгги нусхасида 95 модда мавжуд.