Янги Конституциянинг сўнгги нусхасида 95 модда бўлади — Эльвира Азимова
АSTANА. Kazinform — Янги Конституциянинг сўнгги нусхасида 95 та модда бўлади. Бу ҳақда Конституциявий ислоҳотлар бўйича комиссиянинг 6-йиғилишида Конституциявий суд раиси Эльвира Азимова маълум қилди.
— Янги Конституциянинг сўнгги нусхасини қайта кўриб чиқиш тўғрисида келишувга эришган эдик. Хусусан, лойиҳага таклиф этилган нормалар Бош қомуснинг барча бўлимларини қамраб олиб, 77 моддага ўзгартиришлар киритиш таклиф этилди. Бу Конституция матнининг 84 фоизини ташкил этди. Конституция янги шаклда таклиф этилмоқда. Унда янги таҳрирдаги Преамбула, 95 моддадан иборат 11 бўлим мавжуд. Шу билан бирга, 4 бўлим мутлақо янги номлар билан тақдим этилади. Қайта кўриб чиқилган Конституциянинг янги лойиҳаси бугун сизларга тақдим этилади.
Таъкидлаш жоизки, 2025 йил октябридан бошланган кенг кўламли иш натижасида Қозоғистоннинг концептуал янги Конституциясининг янги лойиҳаси шакллантирилади. Ўтган йиғилишлар давомида комиссия аъзолари таҳририй хусусиятдаги бир қатор таклифлар киритди, — деди йиғилишни очган комиссия раиси Эльвира Азимова.
Ҳозирги вақтда Конституциявий суд раиси ўринбосари Бақит Нурмуханов Қозоғистоннинг янги Конституцияси лойиҳасини таништирмоқда.