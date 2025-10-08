Конор Макгрегор 18 ойга дисквалификация қилинди
ASTANA. Kazinform - UFCнинг собиқ икки карра чемпиони Конор Макгрегор антидопинг сиёсатини бузгани учун дисквалификация қилинди, дея хабар беради Kazinform.
Бу ҳақда АҚШ антидопинг агентлиги (USADA) матбуот хизмати хабар берди.
UFC сайтида эълон қилинган маълумотларга кўра, Макгрегор 2024 йилда 12 ой давомида учта биологик намуна олиш уринишларини ўтказиб юборган, бу қоидабузарлик ҳисобланади. UFC спортчилари олдиндан огоҳлантирмасдан улар билан боғланишлари ва биологик тестдан ўтишлари учун ҳар доим аниқ манзил маълумотларини тақдим этишлари шарт.
Ирландиялик жангчи 2024 йил 13 июнь, 19 сентябрь ва 20 сентябрь кунлари келмаган.
Бироқ, собиқ чемпион масъулиятни тан олди ва тергов билан тўлиқ ҳамкорлик қилди, шунинг учун стандарт икки йиллик дисквалификация 18 ойга қисқартирилди.
Унинг номувофиқлик муддати 2024 йил 20 сентябрда (унинг яшаш жойи ҳақида ахборот тақдим этиш тартибининг учинчи марта бузилган сана) бошланган ва 2026 йил 20 мартда тугайди.
Аввалроқ Конор Макгрегор Ирландия президентлигига номзодини қўйиш ҳақидаги фикрини ўзгартиргани ҳақида хабар берилган.