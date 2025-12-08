Конькида учиш: қозоғистонлик ўсмирлар Жаҳон кубогида 11 та медални қўлга киритдилар
ASTANA. Kazinform - Италиянинг Коллальбо шаҳрида конькида учиш бўйича ўсмирлар ўртасидаги Жаҳон кубоги якунланди, деб хабар беради Kazinform Қозоғистон Республикаси Миллий Олимпия қўмитасига таяниб.
Қозоғистон жамоаси йирик турнирда яхши натижаларга эришди ва 11 та медални қўлга киритди.
Кристина Шумекова 1000, 1500 ва 3000 метр масофада уч марта биринчи ўринни эгаллади.
Алина Дауранова 500 метр (нео-сеньор) масофада олтин медални қўлга киритди.
Нео-сеньор тоифасида Дарья Важенина ва Дмитрий Осипенко 1000 метр масофада иккинчи ўринни эгаллади. Алина Дауранова ва Андрей Семенов бронза медалини қўлга киритди.
Инесса Шумекова 500 метр масофада иккинчи ўринни, Дмитрий Осипенко эса 1500 метр масофада иккинчи ўринни эгаллади.
Аблайхан Қайирғази масс-стартда иккинчи ўринни эгаллади.