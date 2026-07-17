Конгода фанга номаълум бўлган янги маймун тури кашф этилди
ASTANА. Кazinform – Конго Демократик Республикасининг тропик ўрмонларида илгари фанга номаълум бўлган янги маймун тури кашф этилди, деб хабар беради BBC.
Ғайриоддий примат мамлакат шарқидаги Ломами миллий боғининг зич тропик ўрмонларида дарахтда ўтирган ҳолда топилди. Унинг лаблари тўқ сариқ-сариқ, тумшуғи ва мўйнаси эса қора рангда.
Бу ҳайвон биринчи марта 2008 йилда табиатни муҳофаза қилиш мутахассисларининг эътиборини тортди. Бироқ, ўша пайтда фақат битта хира фотосурат олиш мумкин эди.
Ўн йил ўтгач, маймун яна пайдо бўлди ва халқаро тадқиқотчилар жамоаси уни қидира бошлади. Ўтказилган тадқиқотлар натижасида унинг илгари фанга номаълум бўлган алоҳида тур эканлиги аниқланди.
Олимларнинг фикрига кўра, бу сўнгги 75 йил ичида Африкада қайд этилган бешинчи янги маймун туридир.
Тадқиқотга Флорида Атлантика университетининг докторанти Жуниор Амбоко раҳбарлик қилди. Илмий иш давомида ҳайвоннинг овози ёзиб олинди, фотосуратлар олинди ва генетик таҳлил ўтказилди.
Тадқиқот натижалари PLoS One илмий журналида чоп этилди.
Эслатиб ўтамиз, Япония ҳайвонот боғи ташландиқ маймун атрофида суратга олиш чекловларини қўллаши мумкин.