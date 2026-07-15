KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Конгода Эбола билан касалланганлар сони 2000 дан ошди

    ASTANА. Кazinform — Конго Демократик Республикасида лабораторияда тасдиқланган Эбола ҳолатлари сони 2011 тага етди, деб хабар беради Report.

    Конгода Эбола билан касалланганлар сони 2000 дан ошди
    Фото: Anadolu

    Сўнгги 24 соат ичида касалликнинг 20 та янги тасдиқланган ҳолати қайд этилди.

    Расмий маълумотларга кўра, Эболадан 754 киши вафот этган. Ўлим даражаси 23,4% ни ташкил қилади.

    Ҳозирда 376 бемор касалхоналар ва тиббий изоляция марказларида даволанмоқда. Контактларни кузатиш даражаси 64,4% га етди.

    Эслатиб ўтамиз, Эбола эпидемияси 15 май куни Конго Демократик Республикасининг шарқида ва Угандада бошланган. Касалликнинг асосий маркази — Конгонинг Итури провинцияси.

    Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти илгари Конго Демократик Республикасида Эбола эпидемиясининг ҳақиқий кўлами расмий кўрсаткичдан икки-тўрт баравар юқори бўлиши мумкинлигини айтган эди.

    Эслатиб ўтамиз, Конго Демократик Республикасида Эбола билан касалланиш ҳолатлари сони 1700 дан ошди.

    Тиббиёт Африка Эбола Конго Республикаси Жаҳон янгиликлари
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф