Конгода Эбола билан касалланганлар сони 2000 дан ошди
ASTANА. Кazinform — Конго Демократик Республикасида лабораторияда тасдиқланган Эбола ҳолатлари сони 2011 тага етди, деб хабар беради Report.
Сўнгги 24 соат ичида касалликнинг 20 та янги тасдиқланган ҳолати қайд этилди.
Расмий маълумотларга кўра, Эболадан 754 киши вафот этган. Ўлим даражаси 23,4% ни ташкил қилади.
Ҳозирда 376 бемор касалхоналар ва тиббий изоляция марказларида даволанмоқда. Контактларни кузатиш даражаси 64,4% га етди.
Эслатиб ўтамиз, Эбола эпидемияси 15 май куни Конго Демократик Республикасининг шарқида ва Угандада бошланган. Касалликнинг асосий маркази — Конгонинг Итури провинцияси.
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти илгари Конго Демократик Республикасида Эбола эпидемиясининг ҳақиқий кўлами расмий кўрсаткичдан икки-тўрт баравар юқори бўлиши мумкинлигини айтган эди.
Эслатиб ўтамиз, Конго Демократик Республикасида Эбола билан касалланиш ҳолатлари сони 1700 дан ошди.