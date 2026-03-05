OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    12:38, 05 Март 2026 | GMT +5

    Конго конининг қулаши оқибатида 200 дан ортиқ одам ҳалок бўлди

    ASTANA. Kazinform — Мамлакат расмийлари томонидан тарқатган баёнотига кўра, Конго Демократик Республикасида коннинг қулаши оқибатида 200 дан ортиқ одам ҳалок бўлди, деб хабар беради Синьхуа.

    Конго конининг қулаши оқибатида 200 дан ортиқ одам ҳалок бўлди
    Фото: Programme Intégré pour le Développement du Peuple Pygmé (PIDP)

    Конго кончилик вазирлиги ўз баёнотида воқеа Шимолий Киву провинциясининг Рубая туманидаги конда "ўта кучли ёмғир"дан кейин содир бўлганини айтди.

    Дастлабки маълумотларга кўра, 200 дан ортиқ одам, жумладан, 70 га яқин вояга етмаганлар ҳалок бўлган.

    Шунингдек, баёнотда Рубая конлари ҳозирда «23 март ҳаракати» /м23/ қўзғолончилар гуруҳи назорати остида экани айтилган, бу эса қутқарув ишларини қийинлаштирмоқда.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Конго Демократик Республикасининг шарқида содир бўлган кон қулаши оқибатида 227 киши ҳалок бўлгани ҳақида хабар бергандик.

    Теглар:
    Африка Ҳодиса Конго Республикаси Конлар
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!