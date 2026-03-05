12:38, 05 Март 2026 | GMT +5
Конго конининг қулаши оқибатида 200 дан ортиқ одам ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — Мамлакат расмийлари томонидан тарқатган баёнотига кўра, Конго Демократик Республикасида коннинг қулаши оқибатида 200 дан ортиқ одам ҳалок бўлди, деб хабар беради Синьхуа.
Конго кончилик вазирлиги ўз баёнотида воқеа Шимолий Киву провинциясининг Рубая туманидаги конда "ўта кучли ёмғир"дан кейин содир бўлганини айтди.
Дастлабки маълумотларга кўра, 200 дан ортиқ одам, жумладан, 70 га яқин вояга етмаганлар ҳалок бўлган.
Шунингдек, баёнотда Рубая конлари ҳозирда «23 март ҳаракати» /м23/ қўзғолончилар гуруҳи назорати остида экани айтилган, бу эса қутқарув ишларини қийинлаштирмоқда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Конго Демократик Республикасининг шарқида содир бўлган кон қулаши оқибатида 227 киши ҳалок бўлгани ҳақида хабар бергандик.