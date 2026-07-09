Конго Демократик Республикасида Эбола билан касалланиш ҳолатлари сони 1700 дан ошди
ASTANA. Kazinform — Конго Демократик Республикасида Эбола билан касалланиш ҳолатлари сони 1700 дан ошди, 580 киши вафот этди, деб хабар беради ТАСС.
Бу ҳақда мамлакат Алоқа ва оммавий ахборот воситалари вазирлиги хабар берди.
Сўнгги маълумотларга кўра, касалликдан 580 киши вафот этган, ўлим даражаси 33,9% ни ташкил этади. Ҳозирда 680 бемор касалхоналар ва ихтисослаштирилган изоляция марказларида кузатув остида. Яна 280 киши инфекциядан тўлиқ соғайиб кетди.
Мутахассислар касалликни юқтирганлар билан алоқада бўлганларни аниқлашда давом этяптилар. Ҳозирда ўлим даражаси 75,2% ни ташкил этади.
Аввалроқ Конго Демократик Республикасида Эбола эпидемиясидан вафот этганлар сони 500 дан ошганлиги ҳақида хабар берилган эди.