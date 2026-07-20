Коммунал тармоқларни модернизация қилишга 13 триллион тенге сармоя киритилади
ASTANА. Кazinform – Сўнгги икки йил ичида “ Тарифни инвестицияга айирбошлаш” дастури доирасида уй-жой-коммунал хизмат кўрсатиш соҳасига қарийб 605 миллиард тенге сармоя киритилди. Ушбу маблағлар ҳисобидан 12,3 минг километрлик муҳандислик тармоқлари таъмирланди, натижада инфратузилманинг ўртача эскириш даражаси 6,2 фоиз пунктга камайди. Бу ҳақда Ҳукумат матбуот хизмати хабар берди.
Иссиқлик, электр энергияси, сув таъминоти ва канализация тармоқларини комплекс модернизация қилиш учун “Энергетика ва коммунал хизматлар соҳаларини модернизация қилиш” миллий лойиҳаси қабул қилинди. Лойиҳанинг асосий мақсади бутун мамлакат бўйлаб ускуналар ва муҳандислик тармоқларининг эскириш даражасини 40% гача, шунингдек, авария даражасини 20% га камайтиришдир. Лойиҳани амалга ошириш учун жалб қилинадиган инвестицияларнинг умумий миқдори тахминан 13 триллион тенгени ташкил этади.
Коммунал хизматлар соҳасини модернизация қилиш доирасида 86 минг километрлик муҳандислик тармоқларини модернизация қилиш учун 6,8 триллион тенге ажратиш режалаштирилган. Жумладан:
- 77,6 минг километр электр тармоғи;
- 4,7 минг километр сув таъминоти тармоғи;
- 2,6 минг километр канализация тармоғи;
- 1,6 минг километр иситиш тармоғи.
2025 йилда Миллий лойиҳани амалга ошириш доирасида активларнинг амортизацияси юқори бўлган 17 та синов лойиҳасига тахминан 31,7 миллиард тенге ажратилди. Модернизациянинг тарифларга таъсирини камайтириш мақсадида кредитлар бўйича фоиз ставкаларини субсидиялаш бўйича тузатишлар қабул қилинди. Аҳолининг ижтимоий заиф қатламлари учун коммунал хизматлар харажатларини қоплаш учун манзилли ижтимоий ёрдам кўрсатилмоқда.
Ўрнатилган қувватни 32,6 ГВт га ошириш учун янги электр энергияси ишлаб чиқариш қувватларини модернизация қилиш ва қуришга яна 6,2 триллион тенге сарфланади. Шу билан бирга, ҳукумат маҳаллий ишлаб чиқарувчиларга устувор аҳамият беради: 2,24 триллион тенгега 2786 та товар позицияси аниқланди, 220 та Қозоғистон заводлари ва ҳудудлардаги 669 та малакали EP- пудратчиларидан иборат пул тузилди.