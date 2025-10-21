Коинотга 10 мингдан ортиқ Starlink сунъий йўлдошлари учирилди
ASTANA. Kazinform — SpaceX компанияси икки соат ичида иккита паст орбитали Starlink сунъий йўлдошини муваффақиятли учирди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Биринчи учирма 2025 йил 19 октябрда UTC вақти бўйича соат 17:39 да Флорида штатидаги Канаверал бурнидан амалга оширилди, иккинчи учиш эса худди шу куни соат 19:24 да Калифорния штатидаги Ванденберг космик базасидан амалга оширилди. Натижада 56 сунъий йўлдош паст Ер орбитасига юборилди.
Статистик маълумотларга кўра, 2019 йилдан 2025 йилгача бўлган даврда Starlink сунъий йўлдошларини жойлаштириш жараёнида учирилган сунъий йўлдошлар сони 10 мингтадан ошди. Бугунги кунга қадар 2018 йилда Ер орбитасига чиқарилган икки прототипни ҳам ҳисобга олган ҳолда, жами 10 044 та фазовий аппарат учирилган.
Шулардан 8680 та сунъий йўлдош орбитада бўлиб, улардан 7455 таси белгиланган мақсадларда фойдаланилади. Қолганлари эса рўйхатга қўшилиш ёки ундан чиқариш, хизмат кўрсатиш, захирада ёки хизматдан ташқарида эканлигига аниқлик киритилди.
Ернинг зич атмосфера қатламларида ёниб кетган 1 364 та Starlink аппарати орбитадан чиқарилган.
Маълум бўлишича, 2025 йил 13 августдан Қозоғистонда Starlink интернетдан расман фойдаланиш мумкин бўлган.
