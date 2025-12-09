ҚҚС тўлови кечиктириладиган импорт қилинган товарлар рўйхати тасдиқланди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Миллий иқтисодиёт вазирлиги қайта ишлаш учун импорт қилинган товарлар рўйхатини тузиш тўғрисидаги буйруқни тасдиқлагани маълум бўлди.
Вазирлик маълумотларига кўра, уларни импорт қилишда корхоналар қўшилган қиймат солиғини (ҚҚС) тўлашни кечиктиришлари мумкин. Ҳужжатда, шунингдек, Қозоғистон Республикаси Солиқ кодексининг 134-моддаси 2-бандига мувофиқ, бундай кечиктириш ҳуқуқига эга бўлган солиқ тўловчилар тоифалари ҳам белгиланган.
— Рўйхатнинг кучи Евроосиё иқтисодий иттифоқида иштирок этувчи мамлакатлардан товарлар импортига тааллуқли эмас. Рўйхатга Қозоғистонда ишлаб чиқарилмайдиган ёки ички бозор эҳтиёжларини қондирмайдиган, аммо қайта ишлаш саноати учун зарур бўлган товарлар киритилган. Қабул қилинган буйруқ қайта ишлаш ишлаб чиқариш учун хомашё ва бутловчи қисмларга йўл очади. ҚҚС тўловини кечиктириш корхоналарга зарур товарларни импорт қилишда айланма маблағлардан фойдаланмаслик имконини беради. Шундай қилиб, уларнинг молиявий аҳволи барқарор бўлади, — дейилади вазирлик хабарида.
Иқтисодиёт вазирлиги таъкидлаганидек, кечиктириш тартиби ва муддати солиқлар ва бюджетга бошқа мажбурий тўловларни бошқариш учун масъул ваколатли орган томонидан белгиланади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда пуллик тиббий хизматларга 10% ҚҚС солинади.