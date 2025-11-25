Қизилўрдалик ҳайдовчи 20 йил ичида бир марта ҳам йўл ҳаракати қоидаларини бузмаган
QYZYLORDA. Kazinform – Қизилўрда вилоятида «Үлгілі жүргізуші — 2025» (“Намунали ҳайдовчи – 2025”) республика акцияси бўлиб ўтди. Бу ҳақда вилоят полиция департаментининг матбуот хизмати хабар берди.
Ички ишлар вазирлиги йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш, ҳайдовчилар масъулиятини ошириш, йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олиш мақсадида бундай ташаббус билан чиқди. Бундан ташқари, йўл ҳаракати қатнашчилари маданиятини юксалтириш, йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилиш даражасини ошириш, шунингдек, намунали хулқ-атвор кўрсатаётган ҳайдовчиларни рағбатлантириш ҳам мақсад қилинган.
“Акцияда фаол иштирок этиб, йўл ҳаракати қоидаларига қатъий риоя қилган 11 нафар ҳайдовчи эътироф этилди. Танлов якунларига кўра, намунали ҳайдовчи унвони шаҳарлик Нух Оздинга берилди. Ёш авлодга таълим-тарбия берадиган масъулиятли касб соҳиби 20 йилдан буён ҳайдовчилик билан шуғулланади. Бу вақт ичида у ҳеч қачон йўл ҳаракати қоидаларини бузмаган, белгиланган тезликдан ошиб кетмаган, транспорт воситасини ўз вақтида техник кўрикдан ўтказган. Шунингдек, у фуқаролик ва масъулият намунасини кўрсатиб, йўлда фавқулодда ҳолатга дуч келган ҳайдовчиларга бир неча бор ёрдам кўрсатган”, - деб хабар берди вазирлик матбуот хизмати.
Интизомли ҳайдовчилар вазирлик бошлиғининг ташаккурномаси ва эсдалик совғаси билан тақдирланди.