Қизилўрда вилоятидаги Орол чўкинди ҳавзасидан нефтнинг катта захираси топилди
QYZYLORDA. Kazinform — Қизилўрда вилоятида мутахассислар нефть захирасини тўлдириш ва истиқболли участкаларни аниқлашга эътибор қаратмоқда. Бу ҳақда вилоят тадбиркорлик ва саноат бошқармасидан хабар қилинди.
Республика бюджети ҳисобидан Орол чўкинди ҳавзасида (Ғарбий ва Шарқий участкаларда) геологик тадқиқот ишлари якунланди. Натижада 1,1 миллиард тонна углеводороднинг тахминий ресурслари аниқланди. Энергетика вазирлиги уни ўзлаштириш борасидаги тадбирларни аукцион орқали потенциал инвесторларга таклиф этади.
— 2024 йилда Сирдарё чўкинди ҳавзасини тадқиқ қилиш бошланди. Иш 3 йилга мўлжалланган, 2027 йилда якунланади. Пудратчи — «Азимут Геология» жамияти, лойиҳа қиймати — 4,3 миллиард тенге. Умумий тадқиқот ишларининг ҳажми 3 100 километрга чўзилди, бунинг ичида Қизилўрда вилоятига тегишли қисми — 1 575 километр (Жанақорған ва Шиели туманлари). «Саутс ойл» жамияти «Қумкўл» конининг Қарағансай участкасидан ноанъанавий углеводородни, яъни сланец нефтини ўзлаштиришга киришди, — деди бошқарма раҳбари Мўлдир Тауипбаева.
Кенг кўламли ишга Хитойдан мутахассислар жалб этилди. Улар янги ишлаб чиқариш усулига ўтдилар. Лойиҳага кўра, кунига 70 ёки йилига 25 минг тонна нефть ишлаб чиқарилиши керак.
Эслатиб ўтамиз, Қизилўрда вилоятининг бюджети 851 миллиард тенгедан ошди.