Қизилўрда вилоятида 10-15 минг гектар майдонга маккажўхори экилади
QYZYLORDA. Кazinform — Қизилўрда деҳқонлари апрель ойининг учинчи ўн кунлигида шоли экишни бошлайдилар. Бу ҳақда вилоят қишлоқ хўжалиги ва ер муносабатлари бошқармаси маълум қилди.
Бу йил баҳорги экиш учун 20,4 минг тонна гуруч уруғи ғамланди. Маҳаллий шолидан ташқари, 1570,9 тонна ғалла, 170,4 тонна мойли экинлар, 289 тонна озуқа экинлари уруғлари тайёрланди. Экиш бошланишига қадар уруғларнинг сифати экиш даражасига етказилади.
— Бу йил қишлоқ хўжалиги экинлари 185,8 минг гектар майдонга экилади. Асосий экин — шоли майдони 10,9 минг гектарга камаяди ва 70 минг гектарга экилади. Қисқартирилган шоли ўрнига маккажўхори экинлари майдонини кўпайтиришга қарор қилинди. Қизилўрда шаҳар ва туман ҳокимликларининг маълумотларига кўра, бу йил маккажўхори экинлари ҳажмини 10-15 минг гектарга ошириш режалаштирилган. Апрель ойида Давлатлараро сув хўжалиги бўйича мувофиқлаштириш комиссияси йиғилишида сув лимити тасдиқлангандан сўнг, экинлар ҳажми қайта аниқланади, — деди бошқарма бошлиғи Талғат Дуйсебаев.
Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни кенг жорий этиш учун 2026 йилга қарийб 10 миллиард тенге ажратилди.
Бундай технологиялар қўлланиладиган майдон давлат кўмаги туфайли 16 минг 700 гектарга оширилади.
— Бу йилдан бошлаб Жалағаш, Шиели, Жанақорған, Қармақши туманларида сувни тежаш йўналиши бўйича 6 та инвестиция лойиҳаси амалга оширилади. Ўтган йили фермерлар 60 минг гектар шоли майдонини лазер билан текислашдан ўтказган бўлса, бу йил бу кўрсаткични 65 минг гектарга етказиш режалаштирилган, — деди бошқарма бошлиғи.
