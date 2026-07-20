KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қизилўрда, Абай ва Улитау вилоятлари қурилиш ўсиши бўйича етакчилик қилмоқда

    ASTANA. Kazinform — 2026 йил январь-июнь ойларида бажарилган қурилиш ишлари ҳажми 15,2 фоизга ўсиб, 4072,1 миллиард тенгени ташкил этди.

    строительство, құрылыс
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Республикада қурилиш ишлари умумий ҳажмининг 91,1% хусусий қурилиш ташкилотлари, 8,3% хорижий ва 0,6% давлат қурилиш ташкилотлари томонидан бажарилган.

    2026 йил январь-июнь ойларида қурилиш ишлари ҳажмининг 2025 йилнинг шу даврига нисбатан ўсиши бино ва иншоотларда қурилиш ва таъмирлаш ишлари ҳажмининг 22,5% га ўсиши билан боғлиқ.

    Ҳудудлар бўйича қурилиш ишлари ҳажмининг ўсиши республиканинг ўн етти ҳудудида кузатилди. Улитау вилоятида (3,3 баравар), Қизилўрда (31,3%), Абай (31%), Павлодар (29,6%), Қостанай (26%), Туркистон (25,5%), Шарқий Қозоғистон (22,3%), Атирау (19,7%), Ғарбий Қозоғистон (17,1%) ва Жамбил вилоятида (13,4%), шунингдек, Алмати (22,5%) ва Чимкент (12,9%) шаҳарларида сезиларли ўсиш кузатилди.

    Қурилиш Статистика Ҳудудларни ривожлантириш Уй-жой Ҳудудлар
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф