Қизилўрда, Абай ва Улитау вилоятлари қурилиш ўсиши бўйича етакчилик қилмоқда
ASTANA. Kazinform — 2026 йил январь-июнь ойларида бажарилган қурилиш ишлари ҳажми 15,2 фоизга ўсиб, 4072,1 миллиард тенгени ташкил этди.
Республикада қурилиш ишлари умумий ҳажмининг 91,1% хусусий қурилиш ташкилотлари, 8,3% хорижий ва 0,6% давлат қурилиш ташкилотлари томонидан бажарилган.
2026 йил январь-июнь ойларида қурилиш ишлари ҳажмининг 2025 йилнинг шу даврига нисбатан ўсиши бино ва иншоотларда қурилиш ва таъмирлаш ишлари ҳажмининг 22,5% га ўсиши билан боғлиқ.
Ҳудудлар бўйича қурилиш ишлари ҳажмининг ўсиши республиканинг ўн етти ҳудудида кузатилди. Улитау вилоятида (3,3 баравар), Қизилўрда (31,3%), Абай (31%), Павлодар (29,6%), Қостанай (26%), Туркистон (25,5%), Шарқий Қозоғистон (22,3%), Атирау (19,7%), Ғарбий Қозоғистон (17,1%) ва Жамбил вилоятида (13,4%), шунингдек, Алмати (22,5%) ва Чимкент (12,9%) шаҳарларида сезиларли ўсиш кузатилди.