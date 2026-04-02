    10:38, 02 Апрель 2026 | GMT +5

    Кийим-кечак, озиқ-овқат, косметика: ҳар учинчи қозоғистонлик онлайн харид қилади

    ASTANA. Kazinform – Миллий статистика бюроси қозоғистонликлар орасида интернетдан фойдаланиш даражаси бўйича статистикани эълон қилди. Унда улар интернетдан истеъмолчи канали сифатида қандай фойдаланилаётгани ҳақида ҳам маълумотлар келтирилган.

    Фото: Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси

    Статистика маълумотларига кўра, Қозоғистонда онлайн товар ва хизматларни сотиб олувчилар улуши 32,1% га етди. Тахминан айтганда, мамлакатнинг ҳар учинчи аҳолиси онлайн харид қилади.

    Энг машҳур товарлар кийим-кечак, озиқ-овқат ва косметика воситаларидир.

    Қозоғистонликлар томонидан онлайн сотиб олинадиган энг машҳур товарлар кийим-кечак, пойабзал ва спорт товарлари бўлиб, уларнинг 71,3% ни ташкил қилади. Ундан кейин озиқ-овқат (45,2%), косметика (33,2%) ва уй-рўзғор буюмлари (33,2%). Дори-дармонларга ҳам талаб юқори - 31,9%.

    Ҳудудлар орасида Шарқий Қозоғистон вилояти биринчи ўринда (61,7%). Қарағанди вилояти (49,9%) ва Алмати (46%), Астана (43,4%) шаҳарлари аҳолиси ҳам фаол. Бироқ, Туркистон (11,1%), Жетису (12%) ва Жамбил (14%) вилоятлари аҳолиси эса ҳали онлайн харид қилишга ўрганмаган.

    Аввалроқ, қозоғистонликларнинг 95,6% интернетдан фойдаланиши ҳақида хабар берган эдик.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Сўнгги хабарлар
