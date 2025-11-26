Қишлоқ шифокорларига 8,5 миллион тенгегача тўлов таклиф қилган ТОП-5 ҳудуд маълум бўлди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонда тиббиёт ходимларини қўллаб-қувватлаш чоралари кенгаймоқда. 2025 йилнинг 10 ойида 1326 шифокор, жумладан, қишлоқ жойлардаги 801 мутахассис ижтимоий ёрдам билан қамраб олинди, деб хабар беради Соғлиқни сақлаш вазирлиги.
Вазирлик маълумотларига кўра, кадрлар етишмаслиги аниқ бўлган аҳоли пунктларига мутахассисларни жалб қилиш мақсадида ҳудудлар юқори миқдорда ижтимоий тўловларни амалга оширмоқда. Улар орасида қишлоқ жойларга энг юқори даражада ташриф буюришни рағбатлантириш чораларини жорий этган ТОП-5 ҳудуд аниқланди.
Ғарбий Қозоғистон, Шарқий Қозоғистон, Павлодар, Алмати ва Атирау вилоятларида шифокорларни ишга жойлаштиришда кўрсатиладиган ижтимоий ёрдам миқдори 8,5 миллион тенгега етади.
Вазирлик шунингдек, Жетису вилояти тажрибасини ҳам таъкидлади. Ушбу ҳудудда қишлоқларга борган шифокорларга 10 миллион тенгегача бир марталик устама ҳақи берилади. Вазирлик маълумотларига кўра, ушбу қўллаб-қувватлаш чораси ҳудудда ходимлар барқарорлигини сезиларли даражада оширди.
Вазирлик 2025 йил январь-октябрь ойлари учун асосий натижаларни эълон қилди:
– 417 нафар ёш мутахассис битирувдан сўнг дарҳол ишга қабул қилинди;
– 287 нафар шифокор республика бюджетидан бир марталик устама ҳақи олди;
– 866 нафар мутахассис маҳаллий бюджетдан, жумладан, 248 нафар етишмаётган мутахассисликлар бўйича ёрдам олди;
– 106 нафар шифокорга тиббиёт ташкилотлари томонидан тўлов берилди;
– 571 нафар мутахассис уй-жой билан таъминланди;
– 116 нафар шифокор қўшимча ижтимоий ёрдам олди.
Соғлиқни сақлаш вазирлиги шифокорларнинг иш ва яшаш шароитларини яхшилаш қишлоқ жойларда тиббий ёрдамдан фойдаланиш имкониятини ошириш, шунингдек, бирламчи тиббий ёрдам тизимини мустаҳкамлашнинг асосий шарти эканлигини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йилда электрон соғлиқни сақлаш паспортлари фуқароларга тўлиқ тақдим этилади.