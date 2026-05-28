Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари: Қозоғистон ва Россия ўртасидаги савдо ҳажми 1 миллиард долларга ошди
ASTANА. Каzinform – Икки томонлама ҳамкорлик мустаҳкамланишда давом этади. Бу ҳақда Қасим-Жомарт Тоқаев Владимир Путин билан музокараларидан сўнг ўтказилган матбуот анжуманида маълум қилди.
– Бизнинг кўп қиррали ҳамкорлигимиз икки мамлакат халқларига реал фойда келтирадиган йирик лойиҳаларга асосланган. Савдо-иқтисодий алоқаларнинг барқарорлиги, тадбиркорларнинг фаоллиги Қозоғистон ва Россия иқтисодиётининг асосий тармоқларини барқарор ривожлантирмоқда, — деди у.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, сўнгги беш йил ичида фақат қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш бўйича икки томонлама савдо ҳажми 1 миллиард долларга ошди.
– Аввал айтиб ўтилганидек, Россия Қозоғистонга тўғридан-тўғри инвестициялар бўйича етакчи ҳисобланади. Бу кўрсаткич 29 миллиард доллардан ошди. Қозоғистоннинг Россия иқтисодиётига инвестициялари эса 9 миллиард долларга етди. Бу ҳам яхши кўрсаткич. Қозоғистонда Россия иштирокидаги 20 мингдан ортиқ компания фаолият юритади. Менимча, жорий йилнинг 20 августида бўлиб ўтадиган ҳудудлараро форум ўзаро ҳамкорликни янада ривожлантиришга ёрдам беради, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Россия ўртасидаги савдо айланмаси 30 миллиард доллардан ошади.