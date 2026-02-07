OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:12, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    Қишки Олимпиада: Қозоғистонлик спортчиларнинг 7 февралдаги мусобақалар жадвали

    ASTANA. Kazinform — XXV Қишки Олимпия ўйинларининг очилиш мусобақалари 7 февраль куни Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бўлиб ўтади.

    Чанғи пойгаси
    Фото: МОҚ

    Шу куни 5 нафар қозоғистонлик спортчи иккита спорт тури бўйича мусобақаларда иштирок этади.

    Қозоғистон терма жамоасининг мусобақалар жадвали:

    • Чанғи пойгаси, скиатлон (аёллар) — 17:00 (Астана вақти).

    Иштирокчилар: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Дарья Ряжко.

    • Конькида учиш, 3000 м (аёллар) — 20:00.

    Иштирокчилар: Надежда Морозова, Элизавета Голубева.

    Эслатиб ўтамиз, 2026 йилги Олимпия ўйинлари 6-22 февраль кунлари Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бўлиб ўтади. Мусобақада 16 спорт тури бўйича 116 та медаллар тўплами синовдан ўтказилади.

    Аввалроқ, Италиянинг Милан ва Кортина шаҳарларида XXV қишки Олимпия ўйинлари расман очилгани ҳақида ёзган эдик.

    Теглар:
    Олимпиада Италия Олимпиада 2026 Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!