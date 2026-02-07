09:12, 07 Февраль 2026 | GMT +5
Қишки Олимпиада: Қозоғистонлик спортчиларнинг 7 февралдаги мусобақалар жадвали
ASTANA. Kazinform — XXV Қишки Олимпия ўйинларининг очилиш мусобақалари 7 февраль куни Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бўлиб ўтади.
Шу куни 5 нафар қозоғистонлик спортчи иккита спорт тури бўйича мусобақаларда иштирок этади.
Қозоғистон терма жамоасининг мусобақалар жадвали:
- Чанғи пойгаси, скиатлон (аёллар) — 17:00 (Астана вақти).
Иштирокчилар: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Дарья Ряжко.
- Конькида учиш, 3000 м (аёллар) — 20:00.
Иштирокчилар: Надежда Морозова, Элизавета Голубева.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йилги Олимпия ўйинлари 6-22 февраль кунлари Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бўлиб ўтади. Мусобақада 16 спорт тури бўйича 116 та медаллар тўплами синовдан ўтказилади.
Аввалроқ, Италиянинг Милан ва Кортина шаҳарларида XXV қишки Олимпия ўйинлари расман очилгани ҳақида ёзган эдик.